Любопитно:

Отиде си едно от най-големите имена на кукления театър в България

23 февруари 2026, 16:16 часа 260 прочитания 0 коментара
Отиде си едно от най-големите имена на кукления театър в България

В съобщение на Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (НАТФИЗ) съобщиха, че е починала проф. Майя Петрова – изтъкнат сценограф, професор-доайен на НАТФИЗ и вдъхновяващ творец, оставил трайна следа в развитието на българското куклено изкуство.

Коя е Майя Петрова

Проф. Майя Петрова е родена на 14.05.1950 г. в София, завършва художествена гимназия, след което следва "Куклена сценография и технология на кукления театър" в Академията за сценични изкуства в Прага (DAMU), Чехословакия. Дипломира се през 1975 г. и по покана на проф. Илков още същата година започва преподавателската си кариера във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов" (днес НАТФИЗ), където води дисциплините "Технология на кукления театър" и "Художествено оформление на кукления спектакъл".

През 1992 г. става един от основателите и художествен ръководител на специалността "Сценография за куклен театър" в катедра "Куклен театър" в НАТФИЗ. Сред нейните възпитаници са едни от най-изявените куклени сценографи като Мариета Голомехова, Рин Ямамура, Марина Янева, Наталия Гочева, Ивайло Николов, Ива Гикова и др.

Още: Ерик Дейн от "Анатомията на Грей" и "Еуфория" почина едва на 53

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Творческата ѝ биография включва сценографските решения на над 200 куклени и драматични спектакъла в България и в чужбина. Сред знаковите ѝ сценографски реализации са спектаклите: "Чичо Боклук", "Вероятни небивалици", "Принцесата с ехото", "Мечо Пух", "Петелът – повелител на слънцето", "Хензел и Гретел", "Трите прасенца", "Мравчо, Слончо и тяхната любима", "Звездичко", "Лисан философ", "Господин Крокотак и лошото куче Бъч", "Бяла приказка", "История за чайка и банда котараци".

Работила е с най-авторитетните имена в кукления театър в България – проф. Атанас Илков, проф. Николина Георгиева, Еди Шварц, Яна Цанкова, проф. Славчо Маленов, проф. Румен Рачев, проф. Дора Рускова, Елза Лалева и др. Носител е на редица награди от национални фестивали и професионални форуми, както и на отличието АКТ-УНИМА 2025 за значим принос в развитието на българското куклено изкуство.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
НАТФИЗ почина Майя Петрова
Още от Сцена
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес