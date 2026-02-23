Отиде си едно от най-големите имена на кукления театър в България

В съобщение на Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (НАТФИЗ) съобщиха, че е починала проф. Майя Петрова – изтъкнат сценограф, професор-доайен на НАТФИЗ и вдъхновяващ творец, оставил трайна следа в развитието на българското куклено изкуство.

Коя е Майя Петрова

Проф. Майя Петрова е родена на 14.05.1950 г. в София, завършва художествена гимназия, след което следва "Куклена сценография и технология на кукления театър" в Академията за сценични изкуства в Прага (DAMU), Чехословакия. Дипломира се през 1975 г. и по покана на проф. Илков още същата година започва преподавателската си кариера във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов" (днес НАТФИЗ), където води дисциплините "Технология на кукления театър" и "Художествено оформление на кукления спектакъл".

През 1992 г. става един от основателите и художествен ръководител на специалността "Сценография за куклен театър" в катедра "Куклен театър" в НАТФИЗ. Сред нейните възпитаници са едни от най-изявените куклени сценографи като Мариета Голомехова, Рин Ямамура, Марина Янева, Наталия Гочева, Ивайло Николов, Ива Гикова и др.

Творческата ѝ биография включва сценографските решения на над 200 куклени и драматични спектакъла в България и в чужбина. Сред знаковите ѝ сценографски реализации са спектаклите: "Чичо Боклук", "Вероятни небивалици", "Принцесата с ехото", "Мечо Пух", "Петелът – повелител на слънцето", "Хензел и Гретел", "Трите прасенца", "Мравчо, Слончо и тяхната любима", "Звездичко", "Лисан философ", "Господин Крокотак и лошото куче Бъч", "Бяла приказка", "История за чайка и банда котараци".

Работила е с най-авторитетните имена в кукления театър в България – проф. Атанас Илков, проф. Николина Георгиева, Еди Шварц, Яна Цанкова, проф. Славчо Маленов, проф. Румен Рачев, проф. Дора Рускова, Елза Лалева и др. Носител е на редица награди от национални фестивали и професионални форуми, както и на отличието АКТ-УНИМА 2025 за значим принос в развитието на българското куклено изкуство.