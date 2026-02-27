"Брилянтин" разпали страстите в София още в първата си вечер (СНИМКИ)

На 26 февруари в зала 1 на НДК легендарният мюзикъл "Брилянтин" избухна на сцената пред напълно разпродадена зала и доказа, че магията на 50-те е по-жива от всякога. Тази вечер, 27 февруари, ще бъде второто представление, за което има останали лимитирани бройки билети в мрежата на Ticket Station, както и на място на касите на НДК.

Повече за вчарашния спектакъл

Вчера любовната история на Санди и Дани разцъфна на сцената с неподправена емоция и силно сценично присъствие. Главните роли блестяха с впечатляващи вокални възможности, а енергичният ансамбъл – общо 26 артисти – поддържаше динамиката от първата до последната минута. Към тях се присъедини и осемчленен оркестър на живо, който придаде плътност и истинска концертна енергия на всяка нота.

Още в 18:30 ч., с отварянето на вратите, фоайетата се изпълниха с посетители от всички възрасти – цели семейства, приятелски компании и заклети фенове, нетърпеливи да се потопят в света на рокендрол мечтите, розовите якета и безразсъдната младост. По-късно от местата си те чуха култови парчета като "You’re the One That I Want", "Greased Lightnin’" и "Summer Nights", които заедно с оригинални за продукцията произведения прозвучаха мощно и заразително, а публиката не скри въодушевлението си – аплодисментите често започваха още преди финала на песните.

Сценичната версия предложи на публиката не само познатите хитове, но и сцени и песни, които не присъстват във филмовата адаптация. Декорите, изработени специално за спектакъла пък пренесоха аудиторията директно в Райдъл Хай – с внимание към детайла, стил и усещане за автентичност. Особено впечатляващ момент беше изпълнението на "Greased Lightnin’" – на сцената влезе истинска кола, цяла, не като декор от отделни части. Това зрелищно решение предизвика възгласи и аплодисменти още при появата ѝ и затвърди усещането за мащабна международна продукция.

"Брилянтин" е усещане за свобода, младежка дързост и сладките тръпки на първата любов. Снощи мюзикълът доказа, че формулата му е вечна – и че когато светлините угаснат, а първите акорди зазвучат, времето наистина може да се върне назад.