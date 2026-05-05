А1 приема предварителни поръчки за новия OPPO Find X9 Ultra

A1 обяви началото на предварителните поръчки на новия OPPO Find X9 Ultra – флагман с фокус върху мобилната фотография. До 11 май клиентите могат да заявят устройството онлайн на сайта на телекомa в брой или на лизинг с планове Unlimited, като моделът се предлага в комплект със 100W зарядно.

Find X9 Ultra пренася усещането за професионална фотография в смартфон формат с камера, създадена съвместно с Hasselblad. Сред ключовите акценти е първият в света 50MP телефото обектив с 10x оптичен зуум, както и 20x хибриден зуум с оптично качество и до 120x дигитално приближение. Това позволява да уловите детайли от голямо разстояние – независимо дали снимате концерт, пътуване или динамична сцена, без да правите компромис с качеството.

Системата от камери включва две 200 MP камери – ултра-чувствителна основна и ултра-чувствителен телефото обектив, които улавят повече светлина и детайл, включително при нощни снимки. Допълва ги новото поколение True Color камера, която възпроизвежда цветовете естествено и близо до реалното. Резултатът са кадри с по-добра дълбочина, контраст и реализъм във всякакви условия.

Видео възможностите също са на високо ниво – с поддръжка на 4K при 120 fps и 8K при 30 fps запис, което дава свобода за създаване на кадри с кинематографично усещане. Различните режими и настройки осигуряват повече контрол както за любители фотографи, така и за хора, които създават съдържание.

Моделът впечатлява и с дизайн, вдъхновен от емблематичните камери Hasselblad – комбинация от метал и кожа и детайли, които създават усещане за истински фотоапарат в ръцете, допълнени от изчистена естетика, повлияна от скандинавския минимализъм.

6.82-инчовият 2K ProXDR дисплей осигурява плавно изживяване и ярка картина, което го прави подходящ както за гледане на съдържание, така и за преглед и обработка на снимки. Вградената AI адаптивна грижа за очите настройва яркостта и цветовете според средата, а сертификациите TÜV Rheinland гарантират комфорт при продължителна употреба.

Смартфонът е оборудван и с най-новото поколение процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, който гарантира бърза и стабилна работа – от ежедневни задачи до обработка на снимки и видео.

Батерията с капацитет 7050 mAh осигурява дълга автономност, а 100W бързо и 50W безжично зареждане означават по-кратко време за зареждане.

Find X9 Ultra е създаден и с мисъл за издръжливост – със защита от вода и прах (IP66, IP68 и IP69), здраво покритие Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 и SGS сертификат за устойчивост, което го прави надежден избор както в ежедневието, така и при по-активен начин на живот.

До 11 май клиентите на телекома могат да поръчат предварително OPPO Find X9 Ultra за 1 459,98 €/2 855,47 лв. в брой или 70,98 €/138,82 лв. на лизинг за 24 месеца с план Unlimited Ultra.