Музиката създава работни места в развиващите се икономики

Когато е подкрепен с адекватни политики, регулации и инфраструктура, музикалният сектор се превръща в устойчив двигател на заетост, предприемачество и икономическо развитие, сочи проучване на Инициативата за развитие на музикалната икономика (MEDI), цитирано от електронното издание devex.com

Едно от най-тревожните предизвикателства в света е борбата с крайната бедност. Днес около 700 милиона души живеят под прага на бедността по света. Това е около 1 на 10 души, или 8,5% от населението на света – повече от два пъти повече от сегашното население на Съединените щати.

Данните са от проучване на Инициативата за развитие на музикалната икономика (MEDI) – глобална партньорска инициатива на Центъра за музикални екосистеми и Global Citizen, цитирана от цитирано от електронното издание devex.com. Проучването проследява и анализира как музикалната индустрия може да създава работни места и да подкрепя икономическия растеж в развиващите се икономики.

Световната банка, от своя страна, съобщава в доклада си „Работни места: Най-сигурният път извън бедността“ (2025 г.), че „спешните, целенасочени действия за стимулиране на растежа на частния сектор могат да укрепят икономическата и социалната стабилност, да намалят масовата миграция, да подобрят поминъка и да повишат устойчивостта на финансови, климатични и други сътресения“.

Трайните работни места обикновено изискват успешни бизнеси на здрави, устойчиви пазари. Без стабилната основа на образованието, публичната инфраструктура и регулации, някои сектори не са в състояние да създадат работни места, въпреки потенциала си.

Един от тези сектори, който често е пренебрегван от правителствата, но има установен голям потенциал за принос в икономиката, е музикалният. Музикалните екосистеми — когато са подкрепени от правилните политики и инфраструктура — са сред най-ефективните и достъпни пътища за създаване на работни места в развиващите се икономики.

Инициативата за развитие на музикалната икономика (MEDI) събира данни и изследвания, за да демонстрира точно това. Зад всяка песен стои екосистема от специалисти — автори на песни, продуценти, музиканти и звукоинженери и много други, които създават музика и я популяризират.

Лейбълите и издателите наемат артисти, маркетолози, дистрибутори, както и юридически, администрация и финансов персонал. Турнетата създават работни места за мащабни екипи от различни сфери. Брандираните материали и стоки, или така наречения „мърч“, създават вторична вълна на заетост, която се включва в икономическия обмен и много често надскача границите на една държава.

От друга страна, звукозаписната индустрия вече до голяма степен разчита на дигиталните платформи, което означава, че музиката пътува по целия свят сравнително лесно. Стриймингът, който представлява около 69% от световните приходи от записана музика, прави пазара наистина глобален, посочват от MEDI.

Възходът на афробийтс, J-pop, K-pop и регетон показва, че публиката навсякъде вече слуша музика от цял свят, което води два пъти по-високи глобални приходи от звукозаписната индустрия през последното десетилетие, включително 6% за 2025 г. Този растеж представлява реална възможност за страните с по-ниски доходи да завладеят по-голям дял от бързо разрастващия се световен пазар.

Реализирането на тази възможност за разрастване на заетостта в музикалната индустрия изисква целенасочени политически действия. Музиката е форма на интелектуална собственост. Подобно на други литературни и художествени произведения, тя е творение на ума, което изисква авторско право и свързана с него инфраструктура, за да бъде разпознато, регистрирано и проследено, така че артистите и авторите на песни да могат да бъдат възнаграждавани, а работниците и носителите на права да могат да бъдат заплащани.

Без тази рамка музиката ще продължи да съществува, но няма да може ефективно да допринесе за ръста на икономика. Музиката е общопризнат език на душата и милиони хора могат да споделят любовта си към нея, но този ефект няма да има реален икономически резултат, включително заетост и растеж, ако няма подходяща законова рамка.

Преодоляването на тази празнина изисква съгласувани усилия от страна на правителствата и компетентните институции. В някои развиващи се страни като Нигерия, Зимбабве и Филипините са направени конкретни стъпки за утвърждаването на музикалните екосистеми като инкубатори на работни места и двигател на икономическия растеж.

Правителствата са подобрили законовата рамка, която регулира областта на интелектуална собственост, така че творците и специалистите, които ги подкрепят, да могат да бъдат възнаграждавани достойно за работата си.

В международен план се подкрепят програми за техническа помощ, които изграждат капацитет в уменията в музикалната индустрия – от образование в музикалния бизнес и мениджмънт на артисти до звуково инженерство и дигитален маркетинг. Това е особено важно в страни, където талантите са в изобилие, но липсва индустриална инфраструктура.

Държавите, които са инвестирали в инфраструктура на музикалната екосистема – от системи за регистрация на интелектуална собственост до мрежи от концертни зали и програми за обучение – започват да виждат измерима възвръщаемост в заетостта, износа и данъчните приходи, макар и от зараждащи се фондации.

Необходимостта в момента е по-голям тласък на събираемостта на данни, за да се защити това систематично, да се демонстрира, че музиката, когато се третира като икономически сектор, какъвто е, осигурява работни места и растеж.

В тази връзка, МУЗИКАУТОР припознава няколко конкретни законови промени, без които музикалният сектор не може да осигури устойчив икономически ръст: работеща система за частно копиране, по-бърз и предвидим механизъм за тарифи и решаване на спорове, задължително лицензиране на всички публично финансирани събития и реален контрол върху използването на музика в ХОРЕКА сектора. Тези мерки ще затворят най-големите „пробойни“ в системата и ще върнат възнаграждението там, където му е мястото – при авторите.