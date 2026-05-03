Представиха робота KAI: Заменя детегледачката, чистачката и куриера едновременно (ВИДЕО)

На 26 април 2026 г. стартъпът Kinetix AI (известен също като Kai Robotics) със седалище в Шънджън проведе пресконференция под надслов "GIFTED", на която представи KAI – хуманоиден робот в реален размер, създаден да преодолее различията между механичната автоматизация и обслужването, ориентирано към човека.

Рекордна кинематика и сръчност

Най-впечатляващата техническа спецификация на платформата KAI е нейната 115-градусова свобода на движение (DoF) по цялото тяло. За сравнение, съвременните конкуренти обикновено работят с 20 до 45 DoF. Тази висока степен на артикулация позволява диапазон на движение, който много наподобява човешката гъвкавост, включително специфични способности като:

Движение на раменете: повдигане от -20° до 0° и прегръдка от -15° до 0°.

Гъвкавост на торса: навеждане на талията от -15° до 75°.

Обхват на шийните прешлени: въртене на врата от -15° до 50°. Ръцете на робота са също толкова амбициозни, като разполагат с 36 DoF на ръка (22 активни и 14 пасивни стави). Пасивните стави действат като механични амортисьори, които позволяват на ръката да се приспособява към обектите и да абсорбира ударите без незабавно изчислително натоварване – постижение, което според компанията е критична характеристика за безопасност при домашна употреба.

Сензори и безопасност: усещане на света

За да се гарантира безопасна работа в неограничени среди, KAI е облечен в синтетична тактилна кожа, съдържаща 18 000 "тактилни сензора" или сензорни точки. Тази система позволява на робота да регистрира сили с тегло до 0,1 N, което дава възможност за "манипулация с тактилна обратна връзка".

Безопасността е допълнително подсилена чрез използването на 1,7 kWh полутвърдотелна батерия. Този избор отразява последните тенденции в китайския сектор на роботиката, включително разработките в XPENG Robotics, тъй като полутвърдотелната химия значително намалява риска от термичен разпад в сравнение с традиционните литиево-йонни батерии.

Моделът на света на KAI и стратегията за данни

Интелигентността на робота се задвижва от KAI World Model, система със затворена верига, състояща се от модули Base, Action и Evaluation. Според компанията KAI използва тази архитектура, за да предвижда промени в околната среда и да оценява безопасността и стабилността на собствените си "възможни траектории" преди изпълнението.

За да реши проблема със "затрудненията с данните" в цялата индустрия, Kinetix AI представи KAI Halo – лек терминал, който се монтира на главата. Операторите носят устройството по време на ежедневните си дейности, за да записват видео от първо лице, пози и облаци от точки на околната среда. Те твърдят, че това "преживяване от първо лице" осигурява по-разнообразен и естествен набор от данни в сравнение с традиционните системи за заснемане на движение, пише "Humanoid Daily".

Този хуманоиден робот струва 20 000 долара, което е по-евтино от еквивалента на Tesla, оценяван на 25-30 000 долара. С други думи - ако се нуждаете от робот, който да ви отърве веднъж завинаги от детегледачката, чистачката и куриера - KAI е вашият "човек".