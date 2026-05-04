Ако бяхме първи или втори нямаше да се разделим: Денков обясни за развода на ПП и ДБ

Фактите са, че от "Продължаваме промяната" търсим нова форма на сътрудничество и това, което сме предложили на колегите от „Демократична България" е споразумение за съюз в 52-ото Народно събрание. Няма раздяла, защото винаги сме били отделни партии. Другият факт е, че през последните избори имаме между 12-14% и не можем да излезем от това число - това трябва да се промени. Това каза пред БНТ зам.-председателят на „Продължаваме промяната" и бивш премиера акад. Николай Денков.

По думите на Денков с нова форма на сътрудничество трябва да се търси разширение на подкрепата. Важното е, че ще можем да се обърнем към хора, които имат различен поглед от градската десница, допълни зам.-председателят на ПП.

„Ако бяхме първа или втора политическа сила, нямаше да се разделяме, а да мислим за форма на управление“, добави Денков.

Той допълни, че ПП и ДБ имат различия по социално-икономическите въпроси и как да се подходи към бюджета.

Кой раздели ПП-ДБ?

Той изтъкна, че Асен Василев като лидер на ПП не е искал да разделя коалицията с "Демократична България". "Историята ще покаже кой искаше да раздели ПП-ДБ. Това, което е важно е какъв бюджет ни чака, как ще се подходи към Антикорупционната комисия и ВСС. Ето това са нещата, които са важни днес", посочи акад. Денков.

За съдебната реформа ПП и ДБ нямат съществени разлики. Каквото и да се случи, накрая ще гласуваме заедно, убеден е зам.-председателят на ПП.

Според него оттук нататък общите задачи ще бъдат решавани заедно – за президентските избори с общ кандидат и за промяната на Висшия съдебен съвет (ВСС).

„Ние можем да сключим споразумение и да гласуваме еднакво, където имаме общи виждания – ВСС и Антикорупционната комисия“, добави Денков.

Това, за което ще настояват ПП е да се направи обща национална партия с ДБ. За да се случи това, двете партии трябва да влязат в по-малките населени места, в подкрепа на бизнеса и на уязвимите.

Акад. Денков изтъкна, че след предсрочните избори цялата отговорност се прехвърля на „Прогресивна България“ и Румен Радев.

