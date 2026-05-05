"Новата" оценка за ядрена бомба в Иран: В шах ли е Доналд Тръмп?

Оценките на американските разузнавателни служби сочат, че времето, необходимо на Иран за създаване на ядрено оръжие, не се е променило от миналото лято, когато анализаторите прецениха, че американско-израелските атаки в 12-дневната война са удължили този срок с до една година. Това твърдят три източника, запознати с въпроса, цитирани от агенция Reuters. Оценките остават като цяло непроменени дори след два месеца война, която американският президент Доналд Тръмп започна - отчасти за да спре Ислямската република да разработи ядрена бомба.

Последните американски и израелски атаки, започнали на 28 февруари, са насочени към конвенционални военни цели, но Израел нанесе удари и по редица важни ядрени съоръжения в Иран.

Непромененият график предполага, че за да се възпрепятства значително ядрената програма на Техеран, може да се наложи унищожаване или премахване на останалите запаси от високообогатен уран.

Още: Нова ескалация в Близкия изток: САЩ унищожиха ирански катери

Войната е в застой, откакто САЩ и Иран се споразумяха на 7 април за примирие с цел постигане на дългосрочен мир. Напрежението обаче остава високо, двете страни изглеждат дълбоко разделени, а Иран е блокирал трафика през Ормузкия проток, спирайки около 20% от световните доставки на петрол и предизвиквайки глобална енергийна криза. САЩ също налагат морска блокада на иранските пристанища.

Министърът на отбраната на Щатите Пийт Хегсет заяви публично, че САЩ имат за цел да гарантират, че Иран няма да се сдобие с ядрено оръжие чрез продължаващи преговори с Техеран.

Колко обогатен уран има Иран и има ли промяна спрямо миналото лято?

Американските разузнавателни агенции бяха стигнали до заключението още преди 12-дневната война през юни 2025 г., че Иран вероятно би могъл да произведе достатъчно уран с оръжейно качество за ядрено оръжие и да сглоби бомба за период от около три до шест месеца. След ударите на САЩ тогава, които засегнаха ядрените комплекси в Натанз, Фордо и Исфахан, оценките на американското разузнаване отложиха този срок с около девет месеца до една година, разкриват два източника сега.

Още: Иран обстрелва ОАЕ с ракети, подпали с дронове петролния център на емирство Фуджейра (ВИДЕО)

Атаките унищожиха или сериозно повредиха трите завода за обогатяване на уран, за които се знаеше, че са работели по това време. Само че ядрената агенция на ООН - Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) - не е успяла да провери местонахождението на около 440 килограма уран, обогатен до 60%. Тя смята, че около половината е била съхранявана в подземен тунелен комплекс в Ядрения изследователски център в Исфахан, но не е успяла да потвърди това, тъй като инспекциите бяха преустановени.

Снимка: Getty Images

МААЕ оценява, че общият запас от високообогатен уран би бил достатъчен за 10 бомби, ако бъде дообогатен от иранците.

Операция "Епична ярост" е надградила успеха срещу ядрените съоръжения на Иран, като е унищожила отбранителната индустриална база на страната, която някога е била използвана като "щит в стремежа към ядрено оръжие", заяви говорителката на Белия дом Оливия Уелс, позовавайки се на операцията от юни 2025 г. и последната война, която започна през февруари тази година. „Президентът Тръмп отдавна е заявявал ясно, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие – и той не блъфира", допълни тя.

Още: Разкриха къде е по-голямата част от иранския уран, Техеран заплаши САЩ с невиждан отговор за морската блокада

Спиране на ядрената програма на Иран - ключова цел на САЩ

Американски официални лица, включително Тръмп, многократно посочват необходимостта от ликвидиране на ядрената програма на Иран като ключова цел на войната. „На Иран никога не може да бъде позволено да придобие ядрено оръжие. Това е целта на тази операция“, написа вицепрезидентът Джей Ди Ванс в X на 2 март.

Непроменената оценка за това колко време ще отнеме на Иран да изгради такова оръжие отразява отчасти фокуса на най-новата военна кампания на САЩ и Израел. Докато Израел нанесе удари по цели, свързани с ядрената програма, включително съоръжение за преработка на уран в края на март, американските атаки се концентрираха върху конвенционалните военни способности, иранското ръководство и военнопромишлената база на страната.

Според някои анализатори неизменящите се оценки може да произтичат и от липсата на големи ядрени цели, които могат да бъдат лесно и безопасно унищожени след военните действия през юни.

Ерик Брюър - бивш старши анализатор на американското разузнаване, който ръководеше оценките на ядрената програма на Иран, заяви, че не е изненадващо, че тези оценки не са се променили, защо последните удари на САЩ не са дали приоритет на ядрени цели в Ислямската република.

Още: "Ще изнесем иранския уран лека-полека": Вашингтон и Техеран обсъждат сделка за милиарди (ВИДЕО)

„Доколкото ни е известно, Иран все още разполага с целия си ядрен материал“, заяви Брюър, който сега е вицепрезидент на програмата за проучване на ядрени материали в аналитичния център за контрол над въоръженията „Инициатива за ядрена заплаха“. „Този материал вероятно се намира в дълбоко заровени подземни обекти, където американските боеприпаси не могат да проникнат", смята той, цитиран от Reuters.

През последните седмици американски официални лица обмислят опасни операции, които биха затруднили значително ядрените усилия на Иран. Тези варианти включват наземни рейдове за извличане на високообогатения уран, за който се смята, че се съхранява в тунелния комплекс в обекта в Исфахан.

Иран многократно е отричал, че се стреми към ядрени оръжия. Американските разузнавателни агенции и МААЕ твърдят, че Техеран е спрял усилията си за разработване на ядрени бойни глави през 2003 г., въпреки че някои експерти и Израел твърдят, че страната тайно е запазила ключови части от програмата.

Снимка: Getty Images

Убийството на ядрени учени и възможното въздействие

Точната оценка на ядрения капацитет на Иран е трудна дори за водещите разузнавателни служби в света, казват експерти. Няколко американски разузнавателни агенции са проучвали независимо ядрената програма на Иран и макар източниците да описват широк консенсус относно способността на Техеран да произведе ядрено оръжие, все пак се срещат и отклоняващи се оценки.

Още: Тръмп с брутална лъжа за папата: Каза, че Иран може да има ядрено оръжие (ВИДЕО)

Възможно е ядрените амбиции на Иран да са претърпели по-голям спад, отколкото сочат докладите на разузнаването.

Някои официални лица, сред които и държавният секретар на САЩ Марко Рубио, изразиха мнение, че американските удари по иранските противовъздушни системи са намалили ядрената заплаха, като са ограничили способността на Иран да защити ядрените си обекти, в случай че в бъдеще реши да ускори процеса на създаване на ядрено оръжие.

Налице е и ефектът от убийствата на водещи ирански ядрени учени, извършени от Израел. Дейвид Олбрайт - бивш ядрен инспектор на ООН, който ръководи Института за наука и международна сигурност, заяви, че убийствата са добавили значителна несигурност относно способността на Техеран да създаде бомба, която да функционира по предназначение. „Мисля, че всички са съгласни, че знанието не може да бъде бомбардирано, но ноу-хау със сигурност може да бъде унищожено“, смята той.

Още: Тръмп: Иран се отказва от ядреното оръжие и ще ни предаде обогатения уран (ВИДЕО)