"Надявам се да се справите": Йотова посрещна "Прогресивна България" без Радев в президентството (ВИДЕО)

"Ще бъдем експедитивни. Обещаваме да сложим край на политическата криза и да отговорим на онези предизвикателства, поради които обществото ни даде толкова много власт - рязкото обедняване, галопиращата инфлация, планираме редица законодателни инициативи в тази посока. Ще работим за справедливост и сигурност - икономическа, социална, правосъдна, така че фокус върху работата на парламента ще бъде пакет от закони, които да възстановят тази сигурност." Това обяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов пред държавния глава по време на консултациите за съставяне на редовно правителство.

Той подчерта, че новата власт съзнава наличието на "скритите подводни камъни, които има", дори и да не е още напълно наясно с тях. "Знаем за катастрофалното положение с публичните финанси и ще изискаме детайлна информация за това. Потенциалният бюджетен дефицит е огромен проблем, предстоят ни трудни месеци. Във външнополитически план искам да успокоя онези критици, които очакват радикални завои в различни посоки. Радев има много ясни позиции вече девет години", бяха част от думите на Витанов.

От своя страна президентът Илияна Йотова обяви, че след този изборен резултат държавата ни е в нова политическа ситуация. По време на консултациите за съставяне на редовно правителство тя подчерта пред новите управляващи спешните задачи пред държавата, сред които именно редовния бюджет и справянето с ценовия шок.

"На добър час! Няма да е леко, но се надявам на един нов начин на управление на институциите. Много погледи ще бъдат обърнати към вас, защото трябва да защитите изборния резултат, който постигнахте на тези избори. Ще бъде трудно, но се надявам да се справите. Ще бъде важно отношението ви към опозицията. Избирателите гласуваха за стабилност и сигурност. От вас зависи всичко оттук нататък, но наред с това спечелихте абсолютно мнозинство и ще е ясно кой носи отговорността за всичко, което предстои. Имате всичко в ръцете си - самостоятелното правителство зависи от вас.

По време на разговорите присъстваха още зам.-председателя на парламентарната група Владимир Николов, депутатът Антон Кутев, както и вероятния бъдещ вицепремиер Гълъб Донев. Направи впечатление отсъствието на Румен Радев от разговорите.

Критика към служебния кабинет

"Втори период живеем и работим в удължен бюджет - трудно е за страната, трудно е за икономиката, но и за всеки български гражданин. Служебното правителство се справи донякъде, но по моя оценка недостатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната, които буквално изнемогват от това невероятно покачване на цените и дисбалансите между цени и доходи", каза още Йотова като критика към кабинета на Андрей Гюров.

По отношение на бюджет 2026 Гълъб Донев подчерта, че повишението на бюджетния дефицит се държи на разходите за персонал, пенсиите и социалноосигурителните плащания, както и на капиталовите разходи. "Има заложени дългосрочни и повтаряеми разходи. Преструктурирането на тази част от бюджета ще бъде основна задача за нас. Усвояването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и еврофондовете върви с голямо закъснение", коментира той. Донев подчерта още, че България е възприела по-различен подход спрямо други държави членки – с приоритет върху реформите преди инвестициите, което според него е забавило процеса на усвояване на средствата.

Първите задачи

По думите му едно от първите решения на Народното събрание трябва да бъде свързано с определяне на нов лимит на държавния дълг, за да се гарантират регулярните плащания за пенсии, заплати и социални разходи до края на годината.

Иначе във вторник държавният глава провежда всички консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание съставяне на правителство. Очакванията са още в четвъртък Йотова да връчи първия мандат на следващите управляващи, а от "Прогресивна България" да върнат веднага изпълнен мандат със структура и състав на Министерски съвет. В този смисъл по непотвърдена информация още в петък България може да има своето ново редовно правителство.

