Yettel стартира нов сезон на „Супер хора. Супер подкаст“ с фокус върху младите лидери и дигиталните иновации

Как се става млад мениджър? Как се създава дигитален продукт, който ежедневно използват хиляди потребители? И как един стаж може да се превърне в успешна кариера?

Това са темите във втория сезон на „Супер хора. Супер подкаст“ – видеопоредицата на Yettel в YouTube, реализирана в партньорство с медийната платформа Teen Station. В центъра на новите епизоди са служители на компанията, които заедно с водещия Петко Кралев разговарят за работата си и предизвикателствата в нея.

Сезонът разглежда три различни теми, всяка от които е представена в два епизода.

Да бъдеш мениджър под 30 години: Карина Деветакова, ръководител „Дигитални продукти“, и Красимир Атанасов, управител на магазин, стават мениджъри още в началото на кариерата си. Днес те управляват екипи от хора с различен опит и възраст. Двамата разказват как се изгражда доверие, как се работи с по-опитни колеги и защо индивидуалният подход е ключов в лидерството. Разговорът проследява и личния им път – от първоначалната несигурност до изграждането на увереност и собствен стил на управление.

Дигитални иновации и приложението Yettel: Втората тема е посветена на трансформацията на приложението на Yettel. Стела Матеева, старши експерт „Дигитални решения“, и Камен Димов, експерт „Управление на дигитални проекти“, разказват как го развиват като повече от телеком приложение. Днес то обединява онлайн магазин, услуги, развлечения, както и новата платформа GO+. В приложението потребителят може да извършва и всички ключови дейности – от активиране на план до покупка на устройство и плащане на сметки.

В разговора двамата засягат и основното предизвикателство – превръщането на сложни процеси в интуитивно изживяване и изграждането на доверие у потребителите.

Старт на кариерата с Hub by Yettel: Георги Ганчев, младши специалист „Статистически анализи“, и Кристина Николова, специалист „Дигитален маркетинг“, споделят опита си като участници в стажантската програма на телекома. В епизода като ко-водещ се включва и Василена Илиева, старши специалист „Социални медии“ в Yettel.

Георги и Кристина разказват за пътя си – от кандидатстването и подбора до работата по реални проекти и момента, в който стажът се превръща в постоянна позиция. Според тях продължителността от 12 месеца е това, което отличава Hub by Yettel от повечето стажантски инициативи. Те споделят как за това време участниците навлизат в дълбочина в бизнес процесите, развиват практически умения и увеличават шансовете си да останат в компанията.

Всички епизоди на поредицата „Супер хора. Супер подкаст“ са достъпни в официалния YouTube канал на Yettel.