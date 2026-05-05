Жалба срещу LinkedIn заради предполагаеми нарушения на достъпа до лични данни

Австрийската правозащитна организация None Of Your Business (NOYB), основана от Макс Шремс, е подала жалба пред австрийския орган за защита на данните срещу практиката на социалната мрежа за професионални контакти "LinkedIn" да предоставя данни за посещения на профили от потребители само срещу заплащане на премиум абонамент, позовавайки се на защита на личните данни при искания за достъп, съобщиха днес ежедневницие "Курир" и "Пресе".

NOYB отправя критики за това, че "LinkedIn" позволява записването на посещения на профили без активно съгласие от страна на потребителите и настоява за налагане на глоба на социалната мрежа.

Обвиненията

Още: Съдят LinkedIn в САЩ, заради обучение на AI

Ако данните за посещения на профил бъдат поискани от абонат, който не е заплатил за премиум абонамент, "LinkedIn" не предоставя тази информация, като се позовава на защитата на личните данни съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Поради тази причина организацията NOYB е подала жалба от името на засегнат потребител до австрийския орган за защита на данните и настоява за налагане на глоба на компанията.

Според правозащитната организация е "особено абсурдно", че "LinkedIn" се позовава на защита на данните, за да откаже предоставянето на информация при искане за достъп.

Защитата на правата и свободите на трети лица може да бъде основание да не се предоставят съвместни лични данни, казва юристът по защита на данните в NOYB Мартин Бауман.

Още: 30 милиона души по света придобиха нови цифрови умения по време на COVID-19

"Ако една компания очевидно е готова да предоставя същите данни срещу заплащане, този аргумент вече е несъстоятелен. Продажбата на данни на собствените потребители е популярна практика сред компаниите. Всъщност обаче човек има право да получи своите данни безплатно", допълва той, цитиран от БТА.

Източник: iStock

Чрез жалбата от NOYB целят да принудят "LinkedIn" да разкрива данни за посещенията на профили при искане за достъп. Или тези данни не трябва да бъдат достъпни за никого, или - ако за посетителите е ясно, че са видими - трябва да бъдат предоставяни, се казва в изявление на организацията, основана от юриста и активист за защита на данните Макс Шремс.

Реакцията на "LinkedIn"

Жалбата е подадена до австрийския орган за защита на данните. Тъй като европейската централа на "LinkedIn" е в Ирландия, случаят може да бъде препратен към ирландския регулатор.

Още: Facebook става директна конкуренция на LinkedIn

От "LinkedIn" отхвърлиха твърденията. Според компанията не е вярно, че само "премиум" потребителите могат да виждат кой е посещавал профила им. "Освен това ние спазваме член 15 от GDPR, като предоставяме съответната информация в нашите декларации за поверителност", е заявил говорител на социалната мрежа пред австрийската новинарска агенция АПА в отговор на запитване, предаде "Пресе".

На въпрос дали ще бъдат предприети действия и срещу социалната мрежа "Xing", която процедира по подобен начин с данните за посещения на профили, от NOYB заявиха, че ще наблюдават как реагират другите платформи, като в бъдеще са възможни допълнителни жалби.