Руското правителство забранява вноса на терминали Starlink и друго чуждестранно сателитно комуникационно оборудване в Русия. Публикувано е постановление „За въвеждане на забрана за внос на определени категории стоки в Руската федерация и за изменение на Постановление № 923 на руското правителство от 13 септември 2012 г.". Документът е публикуван на официалния уебсайт за правна информация на Руската федерация.

Защита на националната сигурност

Според указа, „с цел защита на националната сигурност на Руската федерация“ е забранен вносът на „радиоелектронно оборудване, предназначено за предаване и/или приемане на радиовълни от космически комуникационни съоръжения (комуникационни спътници, включително такива с двойно предназначение) на чужди държави“.

Това определение включва и терминали Starlink – глобална сателитна система, разработена от SpaceX на Илон Мъск, за да осигури високоскоростен широколентов интернет навсякъде по света. Без тези терминали руската армия в Украйна открито закъса що се отнася до работата с дронове и комуникациите, което се използва максимално от украинците.

По-рано руското военно министерство заяви, че спирането на терминалите на Starlink не е оказало влияние върху системата за командване и комуникации в „Зоната на противовъздушната отбрана“ и че руските военни не са имали нужда от американските терминали и са използвали Starlink само за да подведат украинските въоръжени сили. Междувременно държавните пропагандисти и Z-канали призоваха официалните власти да допринесат за закупуването на американски терминали.

Z-блогъри отдавна пишат, че Starlink действа над руска територия, но само за да насочва атаки с украински дронове.

