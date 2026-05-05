Президентите на Финландия и Чехия: Украйна владее бойни умения, които дори САЩ не притежават

05 май 2026, 11:51 часа 287 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Отбранителната стратегия на Европа трябва да бъде цялостно преразгледана, като се вземе предвид уникалният боен опит на Украйна. Украинската армия се е превърнала в стратегически актив за НАТО и нейните успехи в съвременната война трябва да формират основата за бъдещото планиране на европейската сигурност. Това казаха президентите на Финландия и Чехия Александър Стуб и Петър Павел на среща в Прага.  

"Трябва да променим мисленето си от "как можем да помогнем на Украйна" към "как Украйна може да ни помогне?", заяви Стуб, цитиран от Kyiv Post

Украинската армия демонстрира съвременни бойни умения, които нито европейските, нито американските военни притежават, каза още той. 

Военни анализатори и представители на НАТО отдавна отбелязват способността на Украйна бързо да интегрира най-съвременни технологии, включително дронове и системи за електронна война, както и децентрализирани командни структури.

Чешкият президент Петър Павел от своя страна предупреди срещу реториката, поставяща под въпрос надеждността на НАТО - подобни изявления са от полза за Москва и само отслабват единството на западните съюзници, посочи той.

Елена Страхилова Редактор
