Швеция създава нова агенция за външно разузнаване

Одобрен е план за създаването на нова агенция за външно разузнаване в Швеция. Това обяви правителството на фона на критиките, че разузнавателните служби не са успели да предвидят нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. Новата агенция ще е подчинена пряко на шведското правителство.

"Както е добре известно, обстановката със сигурността е сериозна, а ние се изправяме пред разнообразни и сложни заплахи всеки ден, което поставя нови и все по-големи изисквания пред нашите оперативни възможности", заяви министърът на външните работи Мария Малмер Стенергард на пресконференция, цитирана от Ройтерс.

Стенергард посочи, че средствата за създаването на агенцията ще възлизат на около 2,8 милиарда шведски крони (258 211 604 евро), които ще бъдат прехвърлени от бюджета за въоръжените сили. Очаква се агенцията да започне оперативната си дейност в началото на следващата година.

