THE MONSTER – най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София от 31 май до 10 юни

05 май 2026, 11:51 часа 350 прочитания 0 коментара
Снимка: Fest Team
The Big Garden Party се завръща тази пролет в сърцето на София. Тази година, от 31 май до 10 юни, Fest Team ще преобрази Vidas Art Arena в най-големия парк с надуваеми атракции на Балканите. Специално за тазгодишното издание идва и THE MONSTER – най-голямата надуваема атракция с препятствия в света. Билетите са в продажба в мрежата на Ticket Station.

THE MONSTER безспорно ще бъде най-желаното преживяване за малки и големи в началото на лятото. Атракцията е с впечатляващите размери от 300 метра дължина и предлага 42 препятствия, включително 18-метрова мега пързалка, тунел на любовта и надуваемата клетка на гибелта. "Изключително забавна", "Преживей отново всяка своя мечта от телевизионните игри от 90-те" и "Всяко детско шоу, събрано в една дълга надуваема мечта" – така световни издания като "Evening Standard", "Time Out" и "The Independent" определят мащабната атракция. Тя е подходяща както за малки, така и за големи, които все още пазят детското в себе си. А най-хубавото е, че THE MONSTER ще остане за целия период от 31 май до 10 юни!

Тазгодишното издание на фестивала ще бъде разделено на два периода. Между 31 май и 1 юни, специално за 1 юни, ще има 4 зони, пригодени спрямо възрастовата група на децата, като за всяка има отделен билет. Първата зона – THE MONSTER. Достъпът до атракцията е позволен за деца над 1 метър с придружител възрастен и за лица над 10 години без придружител.

За деца от 2 до 6 г., зона Little Jumpers ще предложи 8 надуваеми съоръжения, включващи 3 замъка – на Рапунцел, "Пес Патрул" и на любими анимационни герои, както и атракции с динозавъра Т-Рекс, Родео бик и извънземни. Ще бъдат разположени още и гигантски рингове, както и въздушно стрелбище.

Зона Little Jumpers за деца от 6 до 10 г. ще предлага 10 атракции, някои от които са бънджи баскетбол, лепяща стена, троен баскетбол и Fortnite Nerf стрелба. Ще има и т.нар. "Опасна зона" с 12-метров атракцион. Децата ще разполагат и със сумо костюми и гигантска футболна топка.

Четвъртата зона представлява Paintball стрелбище в единственото игрище, пригодено изцяло за деца в Борисовата градина. Стрелбата по мишени е за деца над 7 години, като ще се предлагат два вида пакети – единият - с 40 топчета, а за по-амбициозните – със 100 топчета.

Вторият период обхваща дните между 2 юни и 10 юни, когато ще бъде на разположение само атракцията THE MONSTER. Очакват ви dj партита, пяна парти, бикини парти, happy hour.

Атракциите ще останат отворени дори и при лек дъжд, но ако се очаква по-тежък валеж или гръмотевична буря, вашият билет ще бъде презаверен. Проверявайте фейсбук страницата на събитието – всеки ден до 09:00 ч. сутринта ще бъде публикувана информация, ако времето за деня ще попречи на нормалното опериране на атракцията*.

Билетите са в продажба в мрежата на Ticket Station, като за всяка зона има отделен билет – THE MONSTER – единичен билет 15 евро, билет за двама – 25 евро, билет за четирима 40 евро. Билети за THE MONSTER Happy Hour (от 12:00 до 16:00 ч.) ще бъдат на цени от 10 евро. Времевият слот за атракцията е 30 минути и се запазва предварително. Поради големия интерес, препоръчваме да изберете удобния за вас ден и час. Капацитетът на атракцията е ограничен. За зона Little Jumpers (деца от 2 до 6 г.) билетите са на цени от 10 евро, за Little Jumpers (деца от 6 до 10 г.) са на цени от 12 евро. Времето за минаване на всички атракции е 150 минути. Цените са за един билет, а придружителите са с вход безплатен. Билетите за зоната с Paintball стрелбището са на цени от 5 евро за пакет с 40 топчета и 10 евро за пакет от 100 топчета.

*Фест Тийм си запазва правото да отлага, отменя, канселира програмата или части от нея според прогнозата за времето. В такъв случай ще имате възможност да презаверите билета си или да получите обратно сумата му.

Яна Баярова
