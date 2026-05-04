Йотова обяви графика с консултациите за съставяне на правителство, България може да има кабинет още на 8 май

Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание, съобщават от пресслужбата на държавния глава. Всички разговори са насрочени за 5 май (вторник). По непотвърдена информация се очаква след почивния 6 май Йотова да връчи първия проучвателен мандат още на 7 май (четвъртък), а новите управляващи от "Прогресивна България" да го върнат веднага изпълнен. Така още на 8 май (петък) може да се закълне новото редовно правителство на страната с премиер Румен Радев.

Иначе 5 май, вторник, в президентската институция държавният глава ще приеме, както следва:

от 10:30 часа - "Прогресивна България";

от 11:30 часа - ГЕРБ-СДС;

от 12:30 часа - ДПС

от 14:00 часа - "Демократична България";

от 15:00 часа - "Продължаваме промяната";

от 16:00 часа - "Възраждане".

След края на консултациите държавният глава Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите.

