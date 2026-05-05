"Време е за тежки решения": ГЕРБ обеща подкрепа на Радев за бюджета и ПВУ, но има условия за съдебната реформа

"След 5 години бюджетен волунтаризъм, дошло е време за тежки решения. Макар че ролята на опозицията е да критикува, декларирам пред вас, че бихме дали подкрепа за някои по-тежки решения, особено ако са с реформаторски профил. Качеството на управлението зависи и от дейността на опозицията. С всички наши действия ние ще положим усилия да подобрим качеството на управлението - да го подкрепяме за правилните решения и да го критикуваме за неправилните, както и да предлагаме алтернативни политики там, където е необходимо."

Това обяви бившият вицепремиер и зам.-председател на ГЕРБ Томислав Дончев по време на консултациите за съставяне на правителство с парламентарните групи при президента Илияна Йотова. Той декларира подкрепа за ограничаване на неефективните държавни разходи, както и гласуване за законопроектите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), част от които са изработени и по време на управлението на кабинета "Желязков". От разговорите обаче се разбра, че формацията на Бойко Борисов би дала подкрепа и за съдебната реформа с редица условия.

"Чухме голямото ви желание за конструктивизъм в следващия мандат. БЪлгария е в нова политическа ситуация, която не се е случвала от повече от 20 години. Надяваме се на стабилност, просперираща и развиваща се България, значение за които ще е и работата на опозицията на "Прогресивна България" във ваше лице. Разчитам, че вашата експертиза и добри идеи ще помогнат с ясния съдържателен парламентарен контрол", обяви от своя страна Йотова.

В разговорите от страна на бившите управляващи участие взеха още бившият председател на НС Рая Назарян и бившият кмет на столицата Йорданка Фандъкова. "Време е България да има час по-скоро редовно правителство, което да се заеме с ключовите предизвикателства пред страната. Бюджетът маркира посока - по отношение десните политики ние искаме да видим курс към бюджетна консолидация и свиване на дефицита. Не можем да си позволим перманентен курс на задлъжняване", каза още Дончев.

Иначе във вторник държавният глава провежда всички консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание съставяне на правителство. Очакванията са още в четвъртък Йотова да връчи първия мандат на следващите управляващи, а от "Прогресивна България" да върнат веднага изпълнен мандат със структура и състав на Министерски съвет. В този смисъл по непотвърдена информация още в петък България може да има своето ново редовно правителство.

