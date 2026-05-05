Спорт:

"Време е за тежки решения": ГЕРБ обеща подкрепа на Радев за бюджета и ПВУ, но има условия за съдебната реформа

05 май 2026, 11:47 часа 363 прочитания 0 коментара

"След 5 години бюджетен волунтаризъм, дошло е време за тежки решения. Макар че ролята на опозицията е да критикува, декларирам пред вас, че бихме дали подкрепа за някои по-тежки решения, особено ако са с реформаторски профил. Качеството на управлението зависи и от дейността на опозицията. С всички наши действия ние ще положим усилия да подобрим качеството на управлението - да го подкрепяме за правилните решения и да го критикуваме за неправилните, както и да предлагаме алтернативни политики там, където е необходимо."

Това обяви бившият вицепремиер и зам.-председател на ГЕРБ Томислав Дончев по време на консултациите за съставяне на правителство с парламентарните групи при президента Илияна Йотова. Той декларира подкрепа за ограничаване на неефективните държавни разходи, както и гласуване за законопроектите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), част от които са изработени и по време на управлението на кабинета "Желязков". От разговорите обаче се разбра, че формацията на Бойко Борисов би дала подкрепа и за съдебната реформа с редица условия.

"Чухме голямото ви желание за конструктивизъм в следващия мандат. БЪлгария е в нова политическа ситуация, която не се е случвала от повече от 20 години. Надяваме се на стабилност, просперираща и развиваща се България, значение за които ще е и работата на опозицията на "Прогресивна България" във ваше лице. Разчитам, че вашата експертиза и добри идеи ще помогнат с ясния съдържателен парламентарен контрол", обяви от своя страна Йотова.

Още: "Надявам се да се справите": Йотова посрещна "Прогресивна България" без Радев в президентството (ВИДЕО)

В разговорите от страна на бившите управляващи участие взеха още бившият председател на НС Рая Назарян и бившият кмет на столицата Йорданка Фандъкова. "Време е България да има час по-скоро редовно правителство, което да се заеме с ключовите предизвикателства пред страната. Бюджетът маркира посока - по отношение десните политики ние искаме да видим курс към бюджетна консолидация и свиване на дефицита. Не можем да си позволим перманентен курс на задлъжняване", каза още Дончев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Иначе във вторник държавният глава провежда всички консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание съставяне на правителство. Очакванията са още в четвъртък Йотова да връчи първия мандат на следващите управляващи, а от "Прогресивна България" да върнат веднага изпълнен мандат със структура и състав на Министерски съвет. В този смисъл по непотвърдена информация още в петък България може да има своето ново редовно правителство.

Още: Несъгласие с антикорупционната политика на ГЕРБ? Живко Тодоров призна защо подаде оставка от ръководството

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ГЕРБ Томислав Дончев Илияна Йотова консултации 52 Народно събрание
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес