Четири неделни вечери, четири различни свята през август с “Часът на Arena Select” по VIVACOM Arena

Летните недели са онези спокойни вечери, в които денят може да продължи с добра история и на екрана. През август “Часът на Arena Select“ по VIVACOM Arena предлага четири различни срещи с киното и телевизионното забавление - от разследване, променило начина, по който светът гледа на едно от най-обсъжданите събития на XX век, до комедия, космически открития и игра, в която една липсваща дума може да промени всичко.

На 2 август от 22:00 ч. политическият трилър „Джей Еф Кей“ (JFK) на режисьора Оливър Стоун ще проследява събитията около разследването на убийството на американския президент Джон Ф. Кенеди. С участието на Кевин Костнър, Гари Олдман, Томи Лий Джоунс и Доналд Съдърланд лентата отвежда зрителите в свят на политически загадки, противоречиви версии и търсене на отговори, които продължават да вълнуват поколенията.

Седмица по-късно, на 9 август от 22:00 ч., настроението се променя със „Жената на олигарха“ (Oligarch’s Wife). Комедийният сериал поставя началото на неочакван нов етап в живота на Албина, чийто привидно безоблачен и охолен свят се срива за миг. Съпругът ѝ я изоставя, за да избегне арест, и отнася със себе си всичките им пари. Останала без сигурността, с която е свикнала, героинята трябва да се изправи пред реалност, която няма нищо общо с досегашното ѝ ежедневие. Историята съчетава хумор и житейски обрати, превръщайки внезапната загуба на лукса в начало на напълно непознато приключение.

На 16 август от 22:00 ч. VIVACOM Arena насочва поглед отвъд границите на познатото с документалния филм „Отвъд планетата Земя“ (Beyond Earth). От първата стъпка на Нийл Армстронг на Луната до амбициите на новото поколение космически предприемачи продукцията проследява стремежа на човечеството да достигне по-далеч. Илон Мъск и Ричард Брансън са сред хората, които променят правилата с частни ракети и идеи за живот извън Земята. Заснет в продължение на осем години, филмът разказва как новата космическа ера може да промени не само планетата ни, но и начина, по който виждаме самите себе си в момента, когато се подготвяме за следващата голяма крачка към звездите.

Финалът на августовската селекция е на 23 август от 22:00 ч. с „Познай думата“ (Blankety Blank) - култовото британско комедийно шоу, базирано на американския формат Match Game. Водени от Брадли Уолш, състезателите трябва да познаят липсващата дума в дадено изречение, като се опитат да съвпаднат с отговорите на панел от шест известни личности. Простото на пръв поглед предизвикателство бързо се превръща в поредица от неочаквани предположения, забавни реакции и ситуации, в които въображението е също толкова важно, колкото и правилният отговор.

Селекцията от заглавия на Arena Select през август събира истории с различно настроение, но с обща покана - неделната вечер да завърши пред екрана. Потребителите могат да проследят още интересни заглавия с пакета Arena Select на цена - само за 2.00 € | 3.91 лв. за 30 дни при заявка през приложението My Vivacom до 31.08.2026 г.

Пакетът е включен без допълнително заплащане за клиентите на EON PREMIUM и EON SAT PREMIUM.