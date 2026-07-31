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Винисиус извива ръцете на Флорентино Перес – бразилецът иска огромен бонус, за да преподпише с Реал Мадрид

31 юли 2026, 14:28 часа 226 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Винисиус извива ръцете на Флорентино Перес – бразилецът иска огромен бонус, за да преподпише с Реал Мадрид

Нападателят на националния отбор на Бразилия Винисиус Жуниор настоява да получи огромен бонус мадридския Реал, за да поднови договора си. Спопред информациите фланговият футбоплист иска да вземе 80 милиона евро. Настоящото споразумение между двете страни изтича през лятото на 2027 година.

Според водещите испански медии Винисиус ще проведе преговори с Реал в петък. Бразилецът също така настоява делът от правата за използване на неговия образ от страна на „кралския клуб“ да бъде увеличен от 50 на 80 процента.

Винисиус не попада в списъка с „недосегаеми“ футболисти

Президентът на „белите“ Флорентино Перес иска да запази Винисиус в отбора, но новият старши треньор Жозе Моуриньо не смята 26-годишния нападател за недосегаем. Според португалския специалист в тази категория попадат петима футболисти – Килиан Мбапе, Джуд Белингам, Федерико Валверде, Арда Гюлер и новото попълнение на мадридчани Бернардо Силва.

Флорентино Перес

Ако Винисиус не успее да се разбере с Реал, испанският клуб е готов да разгледа оферти за него, за да не го загуби без трансферна сума след година. Основният кандидат за подписа на бразилеца е шампионът на Англия Арсенал. Лондончани са готови да предложат на Винисиус рекордна заплата в историята на „артилеристите“ – 400 хиляди паунда на седмица.

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Припомняме, че Винисиус играе за Реал от 2018 година. С „белите“ той три пъти стана шампион на Испания и два пъти спечели Шампионската лига. През 2024 година нападателят получи наградата за „Най-добър футболист“ на сезона според Международната футболна федерация (ФИФА).

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Реал Мадрид Флорентино Перес Винисиус Жуниор
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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