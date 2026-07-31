Опозицията се разраства! От още един континент подкрепиха УЕФА във "войната" с ФИФА

Натискът върху президента на ФИФА Джани Инфантино и неговия противоречив план се засили. Преди дни стана ясно, че международната асоциация иска да набере 20 милиарда долара чрез продажба на печалбите от Световното първенство на частни инвестиционни фондове. Идеята не се прие добре от УЕФА, която свика извънредно събрание, на което 55 държави-членки обявиха, че ще бойкотират турнирите на ФИФА. След това КОНКАКАФ - управляващият орган на футбола в Северна Америка, Централна Америка и Карибите, обхващащ 41 държави, последва примера им.

Азиатската футболна организация подкрепи Европа и Северна Америка

Разширяващата се криза за ръководството на футбола достигна до дългогодишния близък кръг на Инфантино, когато избраникът му да представлява ФИФА в работната група на Белия дом за Световното първенство напусна поста си, определяйки подкрепяната от Джошуа Кушнер (по-малкия брат на зетя на американския президент Доналд Тръмп) идея като лоша сделка за футбола. Става въпрос за Карлос Кордейро, който бе старши съветник на Инфантино, но разкри, че не е участвал в тайния инвестиционен план, който разтърси спорта, след като медиите го разкриха във вторник.

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Напускането на Кордейро и призивът към други висши служители да изразят позицията си засилиха натиска върху Инфантино ден след като УЕФА заплаши да бойкотира всички мачове и събития на ФИФА, докато планът не бъде оттеглен. Северноамериканската КОНКАКАФ също отхвърли предложението на Инфантино за еднократни плащания от 20 милиона долара към всяка членска федерация до крайния срок в средата на септември.

142/211 вече са "против" плана на Инфантино

В още един ден, белязан от драматични събития във футболната политика, Азиатската футболна организация (АФК), която беше ключов съюзник по време на 11-годишното президентство на Инфантино, се противопостави на плана на инвеститорите и заяви, че ФИФА трябва спешно да преразгледа своя стил на управление. По този начин и 46-е федерации от Азия изразиха солидарността си с УЕФА и КОНКАКАФ.

"Футболът никога не би трябвало да бъде поставен в такова положение", заяви азиатската футболна организация, която включва 46 от 211-те членове на ФИФА. В изявлението не се споменава името на Инфантино, но се критикува ФИФА за проблеми, излизащи извън рамките на плана за частен капитал, както и за липсата на консултации по отношение на това тайно предложение. "Това разкри фундаментални слабости в процесите на консултации и вземане на решения във ФИФА, които сега трябва да бъдат отстранени. В тази връзка АФК призовава ФИФА да предприеме спешен преглед на своята рамка за управление и вземане на решения."

Изявлението на азиатските федерации дойде часове след като ФИФА обвини медиите и затвърди намерението си да продължи с проекта, срещу който изглежда вече се е обявило мнозинството от 211-те членове.

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