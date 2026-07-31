Идентифицираха две от телата на връх Броуд Пийк. Сред тях ли е легендарният Нирмал Пурджа?

Две от четирите тела, открити след смъртоносната лавина, застигнала международния алпийски отбор на пакистанския връх Броуд Пийк (8047 метра), са идентифицирани. Потвърдено е, че са загинали оманският алпинист Надхира Ал Харти и Пурна Бахадур Гурунг "Юкта" от Непал. Телата на двамата идентифицирани алпинисти, заедно с останките на трети, до момента неидентифициран човек, вече са транспортирани по въздух до пакистанския град Скарду. Информацията е на "Everest Today". Според изданието останките от другите две тела все още не са идентифицирани.

Източник: Everest Today/Facebook; колаж: Actualno.com

Изданието "The Tourism Times" съобщи, че шансовете за намиране на оцелели от лавината на Броуд Пийк вече се считат за почти нулеви. Според алпинистите, които координират спасителната операция, дрон, излетял от базовия лагер, е забелязал нещо, което изглежда като телата на четирима алпинисти – Нирмал Пурджа "Нимсдай", Кили Пемба Шерпа, Нима Шерпа и Уан Жонг – точно под Лагер I от страна на Конкордия.

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Екипът за търсене също така съобщи, че се смята, че всички 10 алпинисти, застигнати от лавината, са загинали от страната на "Конкордия". Властите все още не са издали официално потвърждение, нито са приключили идентифицирането на всички жертви.

Жив ли е Нирмал Пурджа?

По-рано през деня беше съобщено, че данните от проследяващото устройство на Нирмал Пурджа са дали представа за това колко силна може да е била лавината и последвалото падане. Устройството е отчело леко движение през последните няколко часа, но това трябва да се тълкува с предпазливост, тъй като колебанията в сигнала и грешките при проследяването са често срещани в високопланински терен.

Източник: Everest Today/Facebook

След новината за лавината и изчезването на десетимата алпинисти стана ясно, че много хора, които в момента изкачват връх K2 (8611 метра) са решили да се върнат назад и да не продължават към върха.

Трагедията на Броуд Пийк в Пакистан поставя труден въпрос, пишат от "Everest Today". Беше ли това просто съдба, или амбицията, търговският натиск и човешкото его са подтикнали алпинистите да поемат още по-големи рискове, които планините винаги са криели? Лавината е природно явление и би било погрешно да обвиняваме комерсиализацията без доказателства. Но не можем да пренебрегнем днешната култура на претъпкани експедиции, срокове, рекорди, спонсорства и натиска да се достигне върхът на всяка цена.

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"Планините не са трофеи. На тях не им пука колко струва една експедиция, колко рекорда са заложени на карта или колко хора гледат онлайн. Когато условията казват "не", връщането назад не е провал, а проява на разумна преценка. Не можем да продължаваме да вземаме върхове, слава и печалба от планините, без да им даваме нещо в замяна чрез опазване, сдържаност и уважение. Природата не ни моли да я покорим. Тя ни моли да я изслушаме и да оставим егото си в базовия лагер.", пишат "Everest Today".