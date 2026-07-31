Армен Назарян предизвика Станка Златева: Да дойде да говорим на четири очи!

Двукратният олимпийски шампион Армен Назарян отправи директно предизвикателство към председателя на Българската федерация по борба Станка Златева. В интервю за "Фокус" той заяви, че не я е търсил по телефона, тъй като предварително знае какъв отговор ще получи. Назарян разкри още, че по случая със синовете му Едмонд и Гриша е сезиран дори президентът на Световната федерация по борба Ненад Лалович.

"Какво да я търся Станка Златева? За да ми каже "не"? Няма да стане това нещо!"

Причина за гнева на легендарния борец е отказът на родната федерация да издаде лицензи на двамата му синове, които по този начин не могат да представят България на международни състезания. "Аз не съм я търсил нея. Виждам какво е отношението към изпратените писма. Какво да я търся? За да ми каже "не" Станка Златева? Няма да стане това нещо! Аз знам какво ще ми отговори, но имам и други въпроси. Предизвиквам я да дойде да говорим на четири очи. Не искам да има скандал, ама ако трябва...", заяви Назарян пред "Фокус".

Олимпийският шампион разкри, че за казуса е информиран и президентът на Международната федерация по борба Ненад Лалович. "Познавам го, писали сме и на него и той е писал до Станка. Защо не я питате? И на омбудсмана сме писали. От ЦСКА също са ѝ писали, от всички. Аз не знам какво да направим. Да се молим ли?", попита Назарян.

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По думите му Едмонд и Гриша вече са участвали на световни и европейски първенства и са печелили медали за България. Затова той не разбира защо сега достъпът им до международни турнири е спрян. "Не може едно време да са им позволявали, а сега не. Защо? Его! Его! Егото! Извикайте я да каже кой има по-голямо его – аз или тя? Много се ядосвам", добави двукратният олимпийски шампион.

Назарян отхвърли възможността синовете му да започнат да се състезават за друга държава. Според него подобна процедура би ги лишила от още една година в момент, когато вече две години не са участвали в състезания. "Целта ни е да реагират и да ги пуснат на един турнир, който даже не зависи от тях. Ние можем да платим на UWW и да участват. От уважение говорим тук, за да се вземат мерки за децата. Лично със Станка имахме уговорка за децата, а тя ги спира. Добре, ще видите", завърши Назарян.

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