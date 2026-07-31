За пръв път: Взривната вълна от черна дупка се простира на разстояние от 300 000 светлинни години

Черните дупки са известни с това, че поглъщат материя, но също така изхвърлят газ под формата на мощни ветрове. Учените преди смятаха, че тези ветрове са концентрирани само в галактиките, където се намират черни дупки, но ново проучване показа, че това не е така.

Ново откритие за черните дупки

Астрономите за първи път показаха, че черните дупки засягат по-големи области от космоса с ударна вълна с впечатляваща мощност. Учените се надяват да проучат допълнително ефектите на черните дупки върху околното пространство в бъдеще.

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Астрономите използваха рентгеновия космически телескоп XRISM, за да наблюдават активността на квазара H1821+643, който се намира на около 3,4 милиарда светлинни години от нас. Квазарите са много ярки обекти, образувани от свръхмасивни черни дупки, които активно консумират междузвезден газ.

Тази черна дупка бързо набира маса, като консумира газ, и се намира в галактика в центъра на галактичен куп, където причинява турбуленция в околния горещ газ, който излъчва рентгенови лъчи. Нейната галактика-домакин е с диаметър около 30 000 светлинни години, а самият куп е с диаметър над 300 000 светлинни години.

Проучването показва, че горещ газ около черната дупка се изхвърля с огромна скорост и се разпръсква върху голяма площ поради турбулентност. Астрономите са установили, че черната дупка освобождава поток от газ в космоса, който се простира на 300 000 светлинни години. В същото време този поток носи енергия, която е около 100 пъти по-голяма от смятаното досега и е еквивалентна на няколко милиарда експлозии на свръхнови. Ето как масивните звезди експлодират в края на живота си.

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Междувременно стана ясно, че учените имат нови предположения за мистерията с произхода на черните дупки. Откритието, което те направиха, ги кара да мислят, че най-после са разрешили мистерията с произхода на черните дупки.

Всеки път, когато две черни дупки се приближат и слеят, получените гравитационни вълни съдържат информация за техните маси и скорости, както и за посоката на въртене на всяка от тях. Астрономите могат да извлекат тези свойства от сигнала на гравитационната вълна.

Но тези сигнали показват, че някои от черните дупки, участващи в сливането, са в космическата „мъртва зона“ за черни дупки. Тази зона се отнася до диапазона от маси на черните дупки, в който черните дупки не могат да се образуват от смъртта на звезди. Смята се, че черна дупка с маса около 45 пъти масата на Слънцето не може да се образува след смъртта на звезда.

Учените са анализирали 155 двойки сливащи се черни дупки и са установили, че около 14 процента от сливащите се черни дупки може да са черни дупки от второ поколение. Това означава, че са се образували от предишни сливания на две по-малки черни дупки. Това се различава от водещата теория, че черните дупки се образуват от експлозивната смърт на звезда.

Откритите черни дупки от второ поколение имат много специфичен диапазон на масите – около 20 слънчеви маси и 40 слънчеви маси и повече. Учените смятат, че значителна част от черните дупки са черни дупки от второ поколение. Това означава, че те не са се образували в резултат на смъртта на звезди.

Учените смятат, че подобни сливания се случват в плътни звездни среди, където звездите умират близо една до друга и има много черни дупки. Това може да доведе до образуването на черни дупки от второ поколение и теоретично това би могло да се повтаря безкрайно, като черните дупки постоянно се създават една друга.

Според учените първичните черни дупки могат да имат широк диапазон от размери. Астрофизиците обаче са особено заинтересовани от диапазона на масите, сравним с този на големите астероиди. Черните дупки с тази маса са физически изключително малки - размерът им е по-малък от радиуса на един атом. Поради тази причина те са неоткриваеми чрез стандартни астрономически методи. Те обаче би трябвало да се сблъскват с обикновени звезди.

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