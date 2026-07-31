"Колкото повече, толкова по-добре": Хулио Веласкес подкрепя българските отбори в Европа

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди мача на "сините" срещу Септември София от третия кръг на Първа лига. Той обърна внимание на предстоящата среща, но даде мнението си и по друг много важен въпрос. Той сподели, че за него, когато остави съперничеството на страна, колкото повече български отбори се състезават в Европа, толкова по-добре за футбола в България.

Хулио Веласкес: "Четири отбора, ако можеха да продължат"

На първо място по време на пресконференцията, Хулио Веласкес говори за предстоящата среща между Левски и Септември София от Първа лига. Но обърна внимание и на българските отбори в Европа: "Мнението ми е много ясно относно българските клубове в Европа. Не трябва да мисля нищо относно начина на игра. Четири отбора, ако можеха да продължат - от моя гледна точка щеше да е много добре. Отвъд съперничеството, за България и българския футбол колкото повече отбори могат да играят в Европа, толкова по-добре.

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"Придава добавена стойност"

Заради различни мотиви - точки, ранкинг в турнирите, вдигане на нивото на първенството. И, разбира се, придава добавена стойност изобщо за продукта български футбол". В момента три от четирите български отбора, които се класираха за европейските клубни турнири все още не са отпаднали от съответните надпревари. За Левски предстои сблъсък с Кайрат Алмати в Шампионска лига, ЦСКА се изправя срещу Макаби Тел Авив в Лига Европа, а ЦСКА 1948 ще мери сили с Панатинайкос в Лигата на конференциите.

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