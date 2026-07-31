Астрономи откриха първия по рода си астероид със спътник - той не обикаля само около Слънцето

Астрономите най-накрая разбраха каква всъщност е формата на астероида 44 Niss. Оказва се, че той не обикаля около Слънцето самостоятелно.

Откриването на първия астероид със спътник

Учени откриха първия астероид в Слънчевата система, състоящ се от три части. Той се намира в главния астероиден пояс между Марс и Юпитер. Установено е също, че астероидът 44 Niss с ширина 75 километра има спътник с ширина 1 километър. Изследването е публикувано на сървъра за препринти arXiv, пише Space.

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Астероид 44 Ниса е открит за първи път през 1857 г., но астрономите едва наскоро откриха, че той има много странна форма. Преди това се предполагаше, че тази космическа скала може да е контактно двойна, тоест да се състои от две части. Такива скали са рядкост в Слънчевата система. Но се оказа, че това е контактен троен астероид и такъв все още не е наблюдаван в близост до Слънцето. Всяка част от астероида е свързана с друга чрез тънка „шийка“.

Астрономите също така са открили, че 44 Nis, който е широк 75 км в най-широката си точка, е в орбита на спътник - астероид с ширина 1 км. Двата обекта са разделени от разстояние от 170 км и досега този спътник е обозначен като S/2026 (44) 1.

44 Ниса принадлежи към рядък клас астероиди, наречени астероиди от тип Е. Повърхността му е богата на минерала енстатит и отразява много добре слънчевата светлина. 44 Ниса е най-големият и най-яркият астероид от тип Е в Слънчевата система. Смята се, че астероидите от тип Е са се образували близо до Слънцето и може да са били градивните елементи на вътрешните планети.

Как се е образувал такъв странен астероид, учените все още не знаят. Може би в далечното минало това е бил астероид с по-позната форма, но е бил унищожен от сблъсъци с други скали. Може би три отделни астероида са се слели в едно небесно тяло, също в резултат на сблъсък.

Астрономите ще продължат изследванията си, за да разберат по-добре природата на 44 Nis.

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Междувременно стана ясно, че китайски учени се подготвят за уникална мисия за тестване на технологии за планетарна отбрана. По време на нея се очаква космически кораб да се сблъска с астероид с над 26 пъти по-висока скорост от тази на звука, съобщава Interesting Engineering. Предстоящата мисия е продължение на експеримента DART на НАСА, но предлага по-реалистичен сценарий за защита на Земята от потенциално опасни астероиди, казват изследователите.

Докато мисията DART просто промени орбитата на един астероид около друг, китайският проект има за цел директно да промени траекторията на астероида спрямо Земята. Ако е необходимо, ударът може също да наруши структурата на небесното тяло или дори частично да го унищожи.

Проектът се ръководи от Ли Минтао, главен учен в Програмата за планетарна отбрана на Китайската национална космическа администрация (CNSA). Неговата цел е разработване на технологии, които ще помогнат за защитата на Земята от опасни астероиди в близост до Земята в бъдеще.

Очаква се ударът да се случи с астероида с над 9 километра в секунда. Това е значително по-бързо от мисията DART на НАСА, която удари астероида с приблизително 6,1 километра в секунда.

Според изследователите сблъсъкът може да се случи през 2029 или 2030 г. Тогава астероидът ще се приближи на приблизително 6,9 милиона километра (4,3 милиона мили) от Земята. Скоростта на удара му ще надвиши 26 пъти скоростта на звука на морското равнище.

В допълнение към това мисията включва и изстрелването на друга космическа сонда. Тя ще наблюдава астероида преди, по време и след удара. Сондата ще проследява промените в орбитата, формата и повърхността на астероида, както и ще изучава вътрешната му структура.

За разлика от мисията Hera на Европейската космическа агенция, която беше изстреляна отделно, за да проучи ефектите от експеримента DART, Китай планира да изпрати импакт и наблюдател като част от една мисия.

Според South China Morning Post, изследователи от Китайската национална космическа администрация и Китайската академия на науките вярват, че този подход ще доближи тестовете максимално до реален сценарий за планетарна отбрана.

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