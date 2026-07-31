Прокуратурата отказа да каже дали проверява Пеевски

Прокуратурата отказа да отговори на заявлението на Actualno.com по Закона за достъп до обществена информация с питане дали проверява санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания депутат и лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Питането ни беше в две точки:

1. Образувано ли е през 2026 г. досъдебно производство по данни за търговия с влияние или изпиране на пари, свързани с действия или бездействия на председателя на партия "Движение за права и свободи" (ДПС) и депутат в 52 Народно събрание от същата партия Делян Славчев Пеевски?

2. В случай, че такова досъдебно производство не е образувано, разпоредено ли е на полицията от органите на прокуратурата извършването на предварителна проверка по данни за престъпленията, описани в точка 1?

Няма образувано досъдебно производство

По т. 1 прокуратурата отговори: “След извършената справка в Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България, в Регистратурата за класифицирана информация и в Централизираната информационна система на следствените служби /актуална към дата 16 юли 2026 г./ не бяха установени данни за образувано досъдебно производство, по посочените параметри.“ От отговора на прокуратурата става ясно, че към 16 юли 2026 г. не са установени данни за образувано досъдебно производство по посочените в заявлението параметри.

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Как се обосновава отказ

По втора точка от питането обаче ПРБ казва “Доколкото заявителят търси информация, която не е налична, същата не може да бъде предоставена“. Отказа си прокуратурата обосновава по следния начин: “Самото характеризиране на проверката като предварителна свидетелства, че тя е неразривно свързана с наказателния процес. Изхождайки от това преобладаващо становище, следва да бъде отчетен оперативният характер, който имат както проверката, така и данните за евентуалното й провеждане. Поради тази причина, за да не бъде допуснато компрометиране на доказателства при вече образувано или при евентуално предстоящо образуване на досъдебно производство, поради липса на самостоятелно значение на търсената информация, както и вследствие на обоснованата липса на надделяващ обществен интерес, следва да бъдат приложени разпоредбите на чл. 37, ал. 1, предл. трето, вр. чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ и да бъде ограничен достъпът до търсената информация“.

Снимка Принтскрийн

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Чл. 37, ал. 1 от ЗДОИ урежда случаите, в които се отказва достъп до информация, ако тя е класифицирана или е друга защитена тайна, достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово съгласие (освен при надделяващ обществен интерес) или информацията вече е била предоставена на същия заявител през предходните 6 месеца.

Няма обществен интерес?!

Тъй като не смятаме, че заявлението ни попада в някои от изброените казуси, възнамеряваме да обжалваме в законоустановения срок.

Припомняме, че след като министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изнесе данните за пътувания на Делян Пеевски с чартърни полети до Дубай, по темата се появиха стотици публикации в медиите, политици и представители на неправителствения сектор отправиха редица питания по случая, което говори за изострен обществен интерес.

Припомняме също така, че изпратихме заявление по ЗДОИ със същите въпроси и до МВР, но то го препрати до прокуратурата като компетентен орган, който притежава и съхранява търсената информация. Още: МВР: Прокуратурата да каже проверяват ли и разследват ли Пеевски

По-рано този месец министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Народното събрание официална справка, изготвена от ГДБОП, във връзка с проверка на лице, санкционирано по глобалния закон "Магнитски".

Няма да спрем да питаме

Снимка БГНЕС

На 10 юли изданието “Капитал“ написа, че Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) извършва проверка за данни за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства от Делян Пеевски. "Капитал" се позовава на справка на ГДБОП, с която изданието разполага. Най-вероятно именно този документ е бил изпратен от вътрешния министър Иван Демерджиев до Народното събрание и на него се основаваше информацията, която той оповести през последните дни за полетите на Пеевски с частни самолети. До момента МВР не е публикувало официално пълния текст на справката. Още: Пеевски и "Магнитски": докога ще е недосегаем в България?

Отправихме двете запитвания по ЗДОИ с надеждата да получим официална информация за това дали има назначена проверка на Делян Пеевски. Очаквахме отказа на ПРБ, тъй като в годишните доклади на Фондация “Достъп до информация“ именно прокуратурата е сочена като една от най-непрозрачните институции. Тя е отличена от фондацията с две от нейните годишни антинагради - вързан ключ за 2023 г. и “Срамота“ вместо грамота за предходни години. Най-честите откази за достъп до информация идват от прокуратурата. Въпреки това Actualno.com възнамерява да защити в съда правото на вас, нашите читатели и зрители, на информация.