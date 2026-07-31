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Български бейзболист постави рекорд на "Гинес" с послание за мир

31 юли 2026, 15:27 часа 1227 прочитания 0 коментара
Снимка: Личен архив
Български бейзболист постави рекорд на "Гинес" с послание за мир

Едно от най-емблематичните лица в българския бейзбол - Стефан Бешков, записа името си за втори път в Книгата с рекордите на "Гинес". Играещият президент на шампиона "София Блус" подобри върховото постижение за най-много хитове в рамките на една минута (Most baseball hits in one minute).

Повече за рекорда 

Досегашният рекорд беше 25 ударени топки в цел с диаметър 5 метра, поставен от американците Кори Фалън и Андрю Лобасо на 21 ноември 2020 г. в Гардън сити, щата Ню Йорк. На 14 юли 2026 г., в партньорство със сина си Александър, Бешков-старши успя да удари 30 хита за 60 секунди на ст. "Октомври" в София.

Според изискванията на "Гинес" постижението беше удостоверено от двама времеизмервачи, двама свидетели, двама видеооператори и един фотограф. Всички необходими документи и заснетият материал вече са качени в онлайн платформата на Книгата за рекордите, а ратификацията трябва стане факт в близките месеци.

"Целта е да се привлече внимание към нашия спорт и да обявим събиране на средства за националните отбори по бейзбол. Главната ни задача е да подпомогнем детските състави на България и развитието на детския бейзбол у нас като цяло. Същевременно трябва да напомним, и то не само на децата, че постигането на всякакви цели, особено на по-големи, е свързано с редовни усилия и тренировки. Но няма невъзможни постижения. Щом можем да подобрим някакъв световен рекорд, значи успехите в Европа също са достижими!", коментира Бешков, който по време на рекордния опит беше облечен изцяло в бяло като послание за мир.

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"С течение на времето идеята се превърна в нещо по-дълбоко. Защото днес сме изправени пред най-високите нива на глобален конфликт от Втората световна война насам. В този климат спортът предлага мощна алтернатива - начин нациите да се състезават без вреда в мирна битка. Мирът е повече от просто отсъствие на война - той е самият живот", добави авторът на новото върхово постижение.

Това е втори рекорд на "Гинес" с участието на един от пионерите на бейзбола в България. Преди две години съотборниците в "Блус" Стефан Бешков, Димитър Насъпов и Теодор Каракашев подобриха постижението за най-много отиграни топки по земя за една минута (Most baseball ground balls fielded in one minute).

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рекорд на Гинес Бейзбол Стефан Бешков
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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