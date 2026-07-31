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ЦСКА обмисля да върне още един бивш треньор на ЦСКА 1948 на "Армията"

31 юли 2026, 15:07 часа 2376 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален сайт на ЦСКА
ЦСКА обмисля да върне още един бивш треньор на ЦСКА 1948 на "Армията"

Промените в ЦСКА продължават. Преди дни в Борисовата градина взеха решение да направят сериозно разместване по високите етажи. Досегашният спортен директор Бойко Величков бе отстранен от поста си, но все пак остана в клуба със задачата да развива "армейската" школа. На неговата позиция застана треньорът на дубъла на "червените" Валентин Илиев. Така той пряко ще отговаря за представянето, селекцията и спортно-техническата политика на първия отбор.

ЦСКА търси заместник на Валентин Илиев начело на дубъла

Сега ръководството търси подходящ треньор, който да замести Илиев начело на втория отбор. В момента тимът е воден от асистента на бившия защитник - Любен Любенов. Според информация на "Мач Телеграф", "армейците" обмислят да върнат бившия си капитан и настоящ старши треньор на Етър - Иван Иванов - Ру́сия, в клуба. Изданието сочи, че шефовете са решили да дадат шанс на Любенов, но оставят вратата на Иванов за завръщане по време на паузата за националните отбори между 26 септември и 10 октомври или през зимата.

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Иван Иванов

Иван Иванов е оставил добро впечатление на хората по високите етажи в Борисовата градина с офанзивния стил, който налага в Етър. Преди това родният специалист бе начело на ЦСКА 1948. Ру́сия води тима от Бистрица за три месеца в края на 2024 и началото на 2025 година. Евентуалното му завръщане на "Армията" вероятно ще се приеме със смесени чувства от феновете. Припомняме, че Валентин Илиев също бе треньор на ЦСКА 1948, преди да се завърне в ЦСКА.

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ЦСКА Иван Иванов, футбол
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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