Човекът срещу робота: Състезание показва кой е по-добър (ВИДЕО)

Компанията Figure AI организира състезание по сортиране на пратки между робот и човек. В рамките на 10 часа човекът успя да сортира 12 924 колета, докато роботът обработи 12 732.

Over 10 hours, the human sorted 12,924 packages, while the robot handled 12,732. pic.twitter.com/XsXK2HNx3e — NEXTA (@nexta_tv) May 19, 2026

Надпреварата се състоя дни, след като от американската фирма обявиха, че нейните хуманоидни роботи вече могат да работят на пълни осемчасови смени, използвайки системата Helix-02 AI. В публикация в "X" калифорнийският стартъп за роботика написа: "Гледайте екип от хуманоидни роботи, работещи на пълна 8-часова смяна на човешки нива. Това е напълно автономно управляван Helix-02".