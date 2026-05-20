Човекът срещу робота: Състезание показва кой е по-добър (ВИДЕО)

20 май 2026, 20:38 часа
Компанията Figure AI организира състезание по сортиране на пратки между робот и човек. В рамките на 10 часа човекът успя да сортира 12 924 колета, докато роботът обработи 12 732.

Надпреварата се състоя дни, след като от американската фирма обявиха, че нейните хуманоидни роботи вече могат да работят на пълни осемчасови смени, използвайки системата Helix-02 AI. В публикация в "X" калифорнийският стартъп за роботика написа: "Гледайте екип от хуманоидни роботи, работещи на пълна 8-часова смяна на човешки нива. Това е напълно автономно управляван Helix-02".

Виолета Иванова
