От опери до филмова музика: Българският композитор, оставил ни огромно музикално наследство

20 май 2026, 19:25 часа 4944 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/You Tube/@petkorusanov
България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е художникът Парашкев Хаджиев - композиторът, който ни остави най-голямо музикално наследство.

Биографични данни

Българският композитор Парашкев Хаджиев е роден на 14 април 1912 г. Негов баща е Тодор Хаджиев - оперният диригент и пианист, който основава Софийската опера. Майка на композитора е оперната прима Дойчина Хаджиева. Още в ранно детство талантливият Парашкев проявява дарба си. Виждайки таланта му, неговата майка започва да му преподава уроци по пиано.

През 1932 г. Парашкев завършва гимназия, след което е приет в Пражката консерватория, където учи за композитор и диригент. Специализира също във Виена при Й. Маркс и във Висшето училище по музика в Берлин при Х. Тисен. Когато по-късно се премества в Софийската музикална академия, той става ученик при великия Панчо Владигеров, при когото се обучава за композитор. Негов учител по пиано е Андрей Стоянов.

Още в студентските си години Парашкев Хаджиев основава и ръководи музикално-драматична група "Детска радост" в радио "София". Специално за групата той създава повече от 120 детски радиооперети, което го прави родоначалникът на детския радиотеатър.

В продължение на над 40 години преподава хармония в Музикалната академия, където се слави като един от професорите с най-голям авторитет. 

В периода 1990­-1992 г. той е председател на Съюза на българските композитори.

Умира на 80-годишна възраст в София на 28 април 1992 г. 

Творчество 

Парашкев Хаджиев оказва излючително силно влияние върху формирането на българската музикална култура. Той остава в историята като най-продуктивният български композитор на музикално-сценични произведения. Творчеството му включва 21 опери, 6 оперети, 3 мюзикъла и 1 балет. Композира симфонична и камерна музика, както и множество хорови и масови песни. Той ни оставя музикално наследство от стотици детски, училищни и поп песни. Над 5000 хармонизации на народни песни и над 1000 песни за деца и юноши са сред най-ценните му творби. 

Част от творчеството на композитора е и музика за филми. И днес много български опери и музикални театри включват негови произведения. Премиерите на творбите на Парашкев Хаджиев у нас и в чужбина наброяват 150.

Част от творчеството му са оперите "Звезда без име", "Албена", "Рицарят", "Луд гидия", "Златната ябълка", "Лето 893", оперетата "Айка" и мюзикълът "Службогонци". Музикалната драма "Майстори" също е негово дело. Той е автор на лиричната битова комедия "Имало едно време". Битовата сатира "Пет милиона и нещо отгоре" също е част от неговото творчество. 

Талантливият композитор е носител на държавни награди и отличия от най-висока степен. Обявен е за почетен гражданин не само на София, но и на градовете Пловдив, Варна и Русе.

Учебниците по хармония, на които той е автор, служат за обучението на поколения български музиканти.

Таня Станоева
