НАТО заплаши Русия с унищожителен отговор, ако използва ядрено оръжие в Украйна (ВИДЕО)

НАТО заплаши Русия с „разрушителен“ отговор в случай на ядрен удар по Украйна. Генералният секретар на алианса Марк Рюте заяви, че Москва е наясно с последствията от използването на оръжия за масово поразяване. Това заявление идва на фона на съвместни руско-беларуски учения с ядрени оръжия, в които участват десетки хиляди войници, ракетни системи и ядрени подводници.

☢️ NATO has threatened Russia with a “devastating” response in the event of a nuclear strike on Ukraine



Rutte said Moscow is aware of the consequences of using nuclear weapons.



The statement comes amid joint Russian-Belarusian nuclear drills involving tens of thousands of… — NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2026

Русия и Беларус с ядрени учения

Припомняме, че Русия и Беларус проведоха мащабни ядрени учения, в които са взели участие над 64 000 военни. Днес руското военно министерство обяви, че е доставило ядрени бойни глави за мобилните пускови установки "Искандер-М", използвани по време на голямото му ядрено учение - главите са били заредени и военните са тренирали преместването им до неуточнени обекти.

Участващите в ученията ядрени сили са били поставени в най-висока степен на бойна готовност като подготовка за изстрелването на ядрени оръжия, се казва в изявление, разпространено в държавните руски медии. "В рамките на учението ядрените сили отработиха практически мерки за привеждане на подразделения и военни части, способни да използват ядрени оръжия, в най-висока степен на бойна готовност", се посочва още там.

В ученията са участвали над 64 000 военнослужещи, повече от 7800 единици оръжие, военна и специализирана техника, включително над 200 ракетни пускови установки, над 140 летателни апарата, 73 кораба и 13 подводници, 8 от които – стратегически ракетни подводници.

Предупреждение за атака от Беларус

Вчера главнокомандващия украинските сили ген. Олександър Сирски предупреди за заплахата от нов фронт. „Руският генерален щаб активно изчислява и планира настъпателни операции от север. Знаем тази информация“, заяви той. Ако този сценарий се осъществи, фронтовата линия ще се увеличи значително, което допълнително ще разтегне украинските сили.

Сирски заяви, че руска военна операция от територията на Беларус вече е напълно осъществима. Той подчерта, че руският генерален щаб в момента активно изчислява и планира настъпателни операции от север, което означава, че фронтовата линия ще се разшири. „Операция на север е възможна. Реалистична е. Знаем, че руският генерален щаб в момента активно изчислява и планира настъпателни операции от север, което означава, че фронтът ще се разшири още повече“, подчерта Сирски.

Защо Кремъл отново размахва ядрената тояга?

Западни анализатори обсъждат защо Кремъл отново размахва ядрената заплаха, като обяви внезапно мащабни учения с участие на ракети, подводници и стратегически бомбардировачи. Анализаторите от Института за изучаване на войната в САЩ казват, че това е опит да се отвлече вниманието от натрупващите се проблеми на бойното поле.

Why is the Kremlin waving the nuclear stick again?



Western analysts think they know the answer.



Russia has suddenly announced large-scale drills involving missiles, submarines, and strategic bombers. Analysts at the US-based Institute for the Study of War say it's an attempt to… — NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2026

Главнокомандващият на Украйна Олександър Сирски вчера каза, че руските сили сега губят 3,5 пъти повече войници от Украйна. Според него разликата в убитите войници може да е още по-голяма. През някои дни загубите на Русия са на седем до девет пъти по-високи, както се съобщава. „Войната на износването“ на Русия все повече се превръща в месомела за самия Кремъл.