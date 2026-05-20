И токчетата не помагат: Путин като носач на куфари пред Си - ВИДЕО взриви нета

Походката и цялостното държание на Владимир Путин казват всичко в това видео - сякаш Путин изнася майсторски клас на тема "Как един васал следва да се държи с господаря си". Така е коментирано в социалните мрежи днес едно видео от визитата на Путин в Китай, по-конкретно моментът, в който той слиза от автомобила си, а Си Дзинпин го очаква като домакин. Въпреки постлания червен килим нищо в поведението на Си не подсказва особено благоразположение към госта - китайският лидер остава неподвижен на мястото си докато Путин, приведен и почти подтичкващ, се забързва към него.

Видеото е качено от азербайджански потребител на име Javanshir Akhmed във Фейсбук.

"Ето как един васал трябва да се приближава до господаря си - един истински майсторски клас по езика на тялото в изпълнение на Путин", пишат още потребители в социалната мрежа.

"Колкото и да се старае Путин, колкото и да си слага токчета, за да изглежда по-висок и да надува бузи, придавайки си международна важност, той си остава дребен слуга. Носач на куфари с приведена походка.

Въпреки че прекара толкова години в изграждане на статута си, китайското му турне го върна към корените му. Към ролята на лакей и традиционното "Какво ще желаете?", пише потребителят Shahin Shamil.

Още: Путин е бесен от ролята си на васален княз: Защо изтича до Пекин "на брифинг"