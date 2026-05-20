Не знам дали церемонията в Китай за Путин беше по-добра от моята - мисля, че моята я би

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп - и те всъщност бяха задочно коментирани от китайски блогър-пропагандист, който заяви, че Тръмп превръща всичко в шоу, а руският диктатор Владимир Путин изобщо не обръщал внимание на такива неща и минавал "напряко" през церемониите, защото бил като Майк Тайсън: "Ако си Майк Тайсън, не е нужно да казваш на всички, че си най-силният човек в стаята. Твоето присъствие вече го казва" - Още: Да губиш от Украйна не е позорно. Украинците са руснаци – като нас. А руснаците никога не губят

🤡 “That’s because Putin is a real world leader,” propagandist Carl Zha said while comparing Putin’s arrival in China to Trump’s public appearances



According to him, Trump turns every greeting into a show, while Putin “simply walks through the ceremony.”



“If you’re Mike Tyson,… https://t.co/UHiGWTPI9P pic.twitter.com/drINtzH44y — NEXTA (@nexta_tv) May 19, 2026

Същевременно Тръмп не видя нищо обезпокоително в срещата между китайския авторитарен лидер Си Дзинпин и Путин: "Мисля, че е добре - разбирам се и с двамата" - Още: Си Дзинпин осъзна, че Русия губи в Украйна - време е и Тръмп да го прозре

Trump commented on the meeting between Xi Jinping and Putin in China. pic.twitter.com/ZTWPWZXO1M — WarTranslated (@wartranslated) May 20, 2026