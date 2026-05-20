Войната в Украйна:

Не знам дали церемонията в Китай за Путин беше по-добра от моята - мисля, че моята я би

20 май 2026, 20:25 часа 2645 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Не знам дали церемонията в Китай за Путин беше по-добра от моята - мисля, че моята я би

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп - и те всъщност бяха задочно коментирани от китайски блогър-пропагандист, който заяви, че Тръмп превръща всичко в шоу, а руският диктатор Владимир Путин изобщо не обръщал внимание на такива неща и минавал "напряко" през церемониите, защото бил като Майк Тайсън: "Ако си Майк Тайсън, не е нужно да казваш на всички, че си най-силният човек в стаята. Твоето присъствие вече го казва" - Още: Да губиш от Украйна не е позорно. Украинците са руснаци – като нас. А руснаците никога не губят

Същевременно Тръмп не видя нищо обезпокоително в срещата между китайския авторитарен лидер Си Дзинпин и Путин: "Мисля, че е добре - разбирам се и с двамата" - Още: Си Дзинпин осъзна, че Русия губи в Украйна - време е и Тръмп да го прозре

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Владимир Путин цитати Си Дзинпин
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес