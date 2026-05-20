Лондон: Извиняваме се, че разхлабихме санкциите върху руските горива

20 май 2026, 20:35 часа 2504 прочитания 0 коментара
Великобритания се извини за разхлабването на санкциите срещу Русия, предназначени да предотвратят недостиг на дизелово и авиационно гориво. Министърът на търговията Крис Брайънт заяви, че ходът е бил проведен „неумело“, след като новината бе съобщена вчера. Според него, лицензът ще бъде спрян възможно най-скоро.

Вчера стана ясно, че Великобритания ще разреши вноса и предоставянето на услуги, свързани с дизелово и реактивно гориво, рафинирани в чужбина от руски петрол, съгласно нов общ търговски лиценз, който освобождава определени стоки от санкционни ограничения, съобщи Ройтерс. Изданието обясни, че лицензът, издаден във вторник, 19 май, предоставя предимства в случаите, когато горивото се преработва в трети страни, но включва определени условия, включително изисквания за водене на документация за компаниите.

Правителството заяви в изявление, че новите правила ще влязат в сила в сряда, 20 май, и ще останат в сила за неопределено време, въпреки че ще бъдат преразглеждани периодично и могат да бъдат променяни или оттегляни.

Отделно Обединеното кралство издаде временен лиценз, обхващащ морския транспорт на втечнен природен газ и свързаните с него услуги съгласно правилата за санкции срещу Русия, който изтича на 1 януари следващата година.

Елин Димитров
