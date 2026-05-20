СЗО: Ваксина срещу огнището на Ебола ще има най-рано след 6 месеца

Дози от „най-перспективната“ потенциална ваксина срещу вируса Бундибуджо, който причинява огнище на Ебола в Централна Африка, няма да бъдат налични през следващите 6 до 9 месеца, съобщи Световната здравна организация. Броят на предполагаемите случаи достигна 600. Генералният директор на СЗО д-р Тедрос Аданом Гебрейесус заяви на брифинг за огнището в Демократична република Конго и Уганда, че са регистрирани 139 смъртни случая, като се очаква броят им да нарасне.

Представители на организацията смятат, че разпространението на заболяването може да е започнало „преди няколко месеца“ и да е било подпомогнато от събитие със свръхразпространение, вероятно погребение в началото на май, предаде БГНЕС.

Ситуацията със сигурността в провинция Итури, където през последните месеци над 100 000 души са били разселени заради въоръжен конфликт, е затруднила откриването на случаите, посочи Тедрос. Здравните заведения не могат да осигуряват лечение или наблюдение на огнища, когато медицинските работници са принудени да бягат.

Други заболявания, разпространени в региона, като малария и коремен тиф, имат същите ранни симптоми като Ебола, което също може да забави диагнозата. Тедрос отхвърли критиките на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който заяви, че СЗО е обявила огнището „малко късно“. Според генералния директор на организацията те вероятно се дължат на „липса на разбиране“.

„Думите на държавния секретар може да произтичат от липса на разбиране за това как работят Международните здравни правила и какви са отговорностите на СЗО и другите институции. Ние не заместваме работата на държавите, а само ги подкрепяме“, каза Тедрос. Администрацията на Доналд Тръмп изтегли САЩ от СЗО по-рано тази година.

Д-р Васи Мурти, който ръководи програмата на СЗО за научноизследователска и развойна дейност при извънредни ситуации, заяви, че най-перспективната потенциална ваксина срещу Бундибуджо използва същата основа като ваксините срещу щама Заир на Ебола. „В момента няма налични дози за клинично изпитване. Информацията, с която разполагаме, показва, че това вероятно ще отнеме между 6 и 9 месеца“, каза той.

По думите му дози от алтернативна ваксина, използваща същата платформа, разработена от Оксфордския университет като ваксините срещу Covid на AstraZeneca, може да бъдат налични за клинични изпитвания след 2 до 3 месеца. Остава обаче „много несигурност“, тъй като все още няма данни от изпитвания върху животни за ефективността ѝ. Огнището беше публично обявено от африканските здравни власти в петък, а СЗО го обяви за извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение рано в неделя. „СЗО оценява риска от епидемията като висок на национално и регионално равнище и нисък на глобално равнище“, заяви Тедрос.

Моделиране на „Импириъл колидж Лондон“ предполага, че в засегнатия регион вече може да има над 1000 случая на Ебола. Представители на СЗО посочиха, че проблемите с достъпа, включително често отменяни полети, затрудняват доставката на тестове и други материали до провинция Итури.

