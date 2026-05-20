Защо 90% от хората са десничари? Изненадващият отговор се крие в краката

Светът е устроен около това, че по-голямата част от хората са десничари. Ако четете това в момента, много вероятно е да сте един от тях. Около 90% от хората във всички човешки култури предпочитат да използват дясната си ръка. Любопитното е, че тази ръчна доминантност изглежда като уникална черта на Хомо сапиенс — при останалите примати няма толкова ясно изразено предпочитание към една от двете ръце или крайници. Въпросът защо това е така дълго време остава без категоричен отговор. Ново изследване, публикувано в "PLOS Biology", предлага по-ясна картина на този еволюционен феномен.

Проучването

Екип от еволюционни антрополози сравнява данни от хора с над 40 вида примати, за да тества основните хипотези за произхода на дясно- или леворъкието — включително ролята на използването на инструменти, диетата, местообитанието, телесната маса и социалната организация. Изненадващо, нито един от тези фактори сам по себе си не успява да обясни силното ни човешко предпочитание към една ръка.

Картината се променя, когато в анализа се включват още два ключови фактора: обемът на черепа (краниален обем) и съотношението между дължината на крайниците (интермембралният индекс). С добавянето им хората престават да изглеждат като "изключение" в данните. Казано по-просто, склонността ни към доминираща ръка изглежда е свързана с два основни еволюционни фактора — по-големия мозък и по-дългите крака.

Според изследователите, изправеното ходене върху дълги долни крайници е освободило ръцете за по-сложни задачи като използване на инструменти и жестова комуникация. Това от своя страна е създало среда, в която предпочитанието към една ръка може да носи предимство. В същото време увеличеният мозъчен капацитет е позволил по-сложна кортикална организация, която прави тези асиметрии в поведението по-ефективни и стабилни.

"Това е първото изследване, което тества няколко от основните хипотези за човешката ръчна доминантност в една обща рамка", обяснява авторът на изследването д-р Томас А. Пюшел от Университета в Оксфорд. "Нашите резултати предполагат, че това вероятно е свързано с ключови характеристики, които ни правят хора — особено изправеното ходене и еволюцията на по-голям мозък. Като сравняваме различни видове примати, можем да разберем кои аспекти са древни и споделени и кои са уникално човешки."

На базата на този модел учените правят и реконструкция на възможното поведение на древни човешки предци. Ранни хоминини като австралопитеците вероятно са имали само слабо изразена ръчна доминантност, подобно на големите маймуни, с които споделяме общ еволюционен произход. С течение на времето тази асиметрия постепенно се засилва, докато при *Homo sapiens* достига ясно изразена доминация на едната ръка.

Интересно изключение обаче представлява *Homo floresiensis* — малкият "хобитоподобен" хоминин от Индонезия, изчезнал преди около 50 000 години. Моделите показват, че той е имал значително по-слабо изразено предпочитание към едната ръка, което вероятно се свързва с по-малкия му мозък и особеностите в костната структура на пръстите, подсказващи различен модел на придвижване и натоварване. В еволюционната картина това е един от онези редки примери, които напомнят, че човешкото развитие не винаги следва една и съща линия — винаги има изключения, дори и в собственото ни "семейство".

Използвани източници: Nautilus, New York Post