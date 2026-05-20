Даниела Митева: Докладите за нарушения са неверни, подавала съм доказателства към министрите

Освободената от длъжност като директор на Агенцията по вписванията Даниела Митева изпрати позиция до медиите, в която посочва, че още след встъпването ѝ в длъжност през август 2021 г. срещу нея са започнали медийни атаки. Нападките се активизирали при всяка смяна на правителство и са идентични с твърденията от доклада на правосъдния министър Николай Найденов.

"При всяка една публикация съм изготвяла подробен доклад до съответния министър с доказателства за това, че данните за нарушения в работата на агенцията са неверни", посочва още тя. И допълва: "От 21 май всички предизвикателства, задачи и проблеми са отговорност на новото управления на Агенция по вписванията и следва да се адресират към тях".

Ето и цялата позиция:

Агенция по вписванията работи ежедневно с граждани, всички регистри към днешна дата предоставят услуги на потребителите качествено и в срок. Това е безспорното доказателство, че Агенция по вписванията работи безпроблемно.

Търговският регистър е изцяло електронен, всички обстоятелства и документи се съхраняват по партидата на търговците и риск за тях няма. Архивите на Службата по вписванията и Службата по регистрация в София са организирани и се съхраняват при спазване на действащата нормативна уредба, установените правила за архивиране, отчетност и административен контрол. За собствеността може да се извърши надлежна проверка освен в книгите и в азбучниците, и в двойно входящите регистри, които се съхраняват в Агенция по вписванията. След 1996 г. екземпляр от актовете се съхранява и при нотариуси, частните и държавните съдебни изпълнители. Няма опасност за собствеността и фирмите на гражданите на София, дори при липсващи хартиени документи. Преди моето встъпване в длъжност, на два пъти има констатирани липси на нотариални актове. За първи път това се случва през 2013 г. Тогава е извършена инвентаризация на архивите след преместването им от Софийски градски съд в Агенция по вписванията и през 2020 г. при извършена годишна инвентаризация. И при двата случая към датата на констатациите има изготвени документи и съответните отговорни лица са наясно с липсите.

Назначена съм на длъжността изпълнителен директор на агенция по вписванията по време на първия служебен кабинет на премиера Радев през юни 2021 г. и тогава, и сега изповядвам ценностите за почтеност и прозрачност в управлението, с нулева толерантност корупция. Веднага след встъпването ми в длъжност още през август 2021 г. срещу мен започнаха медийни атаки, които се активизираха при всяка смяна на правителство и са идентични с твърденията от доклада, които изнесе министър Найденов. При всяка една публикация съм изготвяла подробен доклад до съответния министър с доказателства за това, че данните за нарушения в работата на агенцията са неверни. Представих на министър Найденов подробен встъпителен доклад за дейността на агенцията, с приложени документи и доказателства. От встъпването в длъжност на новия министър на правосъдието и днес при освобождаването ми, среща между нас не се е състояла и нито министърът, нито негов представител са посещавали агенцията, за да добият преки впечатления от работата и екипа на Агенция по вписванията.

Искам да изкажа своите благодарности към всички професионални гилдии, с които работихме ефективно и ползотворно, но най-вече към служителите на агенцията. Те работят съвестно и изпълняват задълженията си в интерес на обществото. Не е почтено да се слага петно върху труда им.

Към 20.05.2026 г. Агенция по вписванията предоставя услуги на гражданите качествено и в срок, с осигурения от Министерство на правосъдието финансов ресурс и наличен кадрови капацитет. От 21.05.2026 г. всички предизвикателства, задачи и проблеми са отговорност на новото управления на Агенция по вписванията и следва да се адресират към тях. Пожелавам им успех!