Нова визия, заглавия-фаворити и премиери, които не можете да пропуснете

Viasat World представя обновения облик на портфолиото си ТВ канали

Днес Viasat World представя изцяло обновеното си портфолио от телевизионни канали с нова, смела екранна идентичност и програма с впечатляваща селекция премиери и завръщащи се любими заглавия.

Това завършва трансформация, започнала миналата година с впечатляваща нова идентичност за филмовия канал Viasat Kino – новото име на ветерана TV1000. Сега Viasat History, Viasat Nature, Viasat Explore и Viasat True Crime също дебютират с обновен екранен облик, а Epic Drama вече е Viasat Epic Drama, с което цялостният ребрандинг на медийната група е завършен.

Всеки канал получава ново лого и обновена цветова палитра, създавайки по-силно усещане за свързаност в семейството на Viasat World, като същевременно запазва своята отличителна идентичност.

Трансформацията надхвърля „малкия екран“ и включва обновени уебсайтове, създадени така, че откриването на съдържание да бъде много по-завладяващо.

Макар визията да е нова, мисията на Viasat World остава същата – да предлага превъзхоно телевизионно съдържание. През май и юни каналите представят впечатляваща пролетно-латна програма с вълна от нови премиери и завръщащи се хитови продукции.

VIASAT NATURE ПРЕДСТАВЯ ПРИРОДАТА В НЕЙНАТА НАЙ-СПИРАЩА ДЪХА, НЕПРЕДВИДИМА И ВДЪХНОВЯВАЩА ФОРМА.

„Сезон на големи котки срещу акули“ [20 май – 30 май, 19:00] включва пет впечатляващи премиери, сред които Акула Франкенщайн, Мегаакулите от опасния риф, Сблъсъкът на бичите акули, Законите на прайда и Снежни леопарди с Дан О'Нийл.

Като част от „Сезона на синята планета“:

„Тайните на омагьосаните води“ [1 юни, 19:00] отвежда зрителите в необикновени водни светове – от океани и реки до блата и скрити сладководни екосистеми – разкривайки ожесточената битка за оцеляване под повърхността.

„Кораловият град“ [3 юни, 19:00] изследва Големия бариерен риф като жив подводен мегаполис, в който животът следва ритъма на приливите, сезоните и борбата за оцеляване.

VIASAT HISTORY ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРЕДСТАВЯ КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ, ЗАБРАВЕНИ ИСТОРИИ И ВЛИЯТЕЛНИ ЛИЧНОСТИ, ОФОРМИЛИ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА.

Сред акцентите това лято е „Фатални конфликти: възходът и падението на цивилизациите“ [от 4 юни, 22:00] – завладяващ нов поглед към най-големите съперничества в древния свят, в който Ксеркс се изправя срещу Темистокъл, а Ханибал срещу Сципион в битки, променили историята завинаги.

„Изгубените градове на инките“ [от 10 юни, 22:00] проследява революционни археологически разкопки около Мачу Пикчу и Тамбо Виехо, разкривайки скрити истини за възхода на Империята на инките чрез впечатляващи CGI възстановки на изчезнали светове.

„Съкровища с Бетани Хюз“ [24 май и 25 юни] показва епизод „България: Земята на розите“ - за културното наследство на България (още епизоди от поредицата на световно известната историчка са налични във Viasat History видеотеките на A1 Bulgaria, VIVACOM и Yettel Bulgaria).

VIASAT EXPLORE ОСТАВА ДОМ НА НЕОБИКНОВЕНИ ХОРА, ЕКСТРЕМНИ СИТУАЦИИ И ИСТИНСКИ ИСТОРИИ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ.

Завръщайки се това лято със сезони 3, 4 и 5, „Златото на Юкон“ [от 1 юни, 17:00] проследява екипи от миньори, които рискуват всичко в ледената канадска пустош, където суровото време, повредите в техниката и непрестанното напрежение превръщат всеки сезон в надпревара с времето.

Междувременно „Битки за злато в Австралия“ продължава всяка събота от 19:55 през май.

„Специални операции“, сезон 2 [15 юни, 21:00], отвежда зрителите в реалния свят на елитните военни мисии – от издирването на Осама бин Ладен до бойните полета в Афганистан и Украйна – чрез разкази от първо лице и непоказвани досега кадри.

ЗА ПОЧИТАТЕЛИТЕ НА ДРАМАТИЧНИТЕ СЕРИАЛИ VIASAT EPIC DRAMA ИЗВЕЖДА НА ПРЕДЕН ПЛАН ИСТОРИИ ЗА МИСТЕРИИ, СТРАСТ И ПРЕДАТЕЛСТВА.

„Змийската кралица“ [всеки вторник, 22:00] представя нов прочит на възхода на Катерина Медичи (в ролята е впечатляващата Саманта Мортън от Minority Report, Harlots и The Walking Dead), проследявайки трансформацията ѝ от осиротяла аутсайдерка до една от най-страховитите владетелки във френската история.

В „Проект Синя книга“ [всеки понеделник от 22:00] Военновъздушните сили на САЩ провеждат разследване на следи за НЛО. След сблъсък на пилот с неустановен летящ обект във Фарго капитан Майкъл Куин и астрофизикът Алън Хайнeк работят в екип, за да стигнат до обяснение.

„Мосю Спейд“ с участието на ветерана Клайв Оуен [завръща се от 24 май, всяка неделя от 22:00]. Двадесет години след събитията в романа Малтийският сокол, Сам Спейд се е оттеглил в малко градче в Южна Франция.

Годината е 1963-а, войната е приключила, но съвсем скоро спокойствието на Спейд също ще остане в миналото.

Viasat True Crime, който предлага документални продукции, както и драматични сериали, базирани на някои от най-известните истински криминални случаи в историята, също получава ново лого и обновена екранна идентичност.

Трейлър за новия облик на ТВ портфолиото канали на Viasat World

С обновен облик и амбициозна програма, обхващаща история, експедиции, природа, драма и криминални истории по действителни случаи, портфолиото на Viasat World навлиза във вълнуваща нова ера, като същевременно продължава да предлага отличителното съдържание.

Обновеният уебсайт на Viasat Epic Drama също е с нов адрес – www.viasatepicdrama.com/bg