HUAWEI Watch 6 Pro вече е на пазара и е още по-стилен и издръжлив

Има смарт часовници, които са минималистични. Има такива, които са за активните и постоянно спортуващи хора. Но има и такива, които издигат дизайна и естетиката на ново ниво и приковават погледи в момента, в който видят бял свят. HUAWEI Watch 6 Pro е точно от тази категория, изработен с внимателно подбрани материали, съчетани в стилни форми, завършени с елегантни фини детайли. И това е само посрещането по дрехите, далеч преди да сме погледнали какво се крие под красивата опаковка.

Но да караме по ред и да се върнем към дизайна. Гамата часовници Watch 6 Pro на HUAWEI включва два модела с размери 43 мм и 46 мм. По-малкият, както би се очаквало, е насочен към по-фини дамски ръце, а по-големият би прилегнал повече на мъжки китки. Материалите на двете разновидности са съобразени със съответните аудитории, като тялото и каишката на 43-мм вариант са изработени от бяла нанокерамика, която е много приятна на допир и наслада за очите с деликатните отражения на околната светлина. По-големият вариант пък е с корпус и каишка, изработени от титанова сплав, която придава усещане за здравина и елегантност. И при двете разновидности вниманието към детайла е впечатляващо, като техният външен вид е допълнен от златисти елементи, които само подчертават естетиката, без да са натрапчиви. Върху дисплея е поставено кристално сферично стъкло, изключително издръжливо на надрасквания, а отстрани са стандартните за часовниците на HUAWEI 2 бутона и X-TAP сензор.

В кутията на 46-мм модел, който пристигна при мен за тест, намерих и няколко допълнителни сегмента за титановата каишка, ако има необходимост тя да е по-дълга, както и втора каишка, изработена от полимер. Зарядното е магнитно и се свързва към USB-C, също както всеки смартфон в наши дни. Веднъж вън от кутията, часовникът трябва да мине бърза инсталационна процедура, за която е необходимо приложението за телефон HUAWEI Health, като се поддържат както Android, така и Apple iOS. Освен за първоначални настройки, приложението се използва и като център за данни, където може да видим всичките ни активности, данни за здравето ни, измерени от сензорите на часовника, пазар за приложения и допълнителни „лица“ за екрана на часовника.

Влязъл в употреба, HUAWEI Watch 6 Pro бързо разкрива, че не е само красива обвивка, а всъщност е пълен с технологични постижения. Екранът му е с размер 1,5 инча, предлага разделителна способност от 466 х 466 пиксела и достига върхова яркост от 3500 нита и нито един слънчев ден не може да му се опре. Страничните бутони допълват чувствителния на допир дисплей, като горният е тип „корона“ и управлява навигирането в менюта и приложения, а другият предоставя пряк път към любими функции. Между тях е разположен подобрения X-TAP сензор, който измерва куп жизнени показатели и сега е по-чувствителен от всякога. Освен него, часовникът разполага с акселерометър, жироскоп, компас, оптичен сензор за сърдечен ритъм и барометър, наред с всички. Не липсва и двучестотен GNSS (с GPS, Galileo и други), свързаност с Bluetooth, Wi-Fi, NFC за безконтактни плащания, както и поддръжка на eSIM, така че часовникът да е напълно самостоятелна комуникационна единица.

В софтуерно отношение HUAWEI Watch 6 Pro идва с HarmonyOS 7, която подобрява производителността, сигурността, оптимизирана е за намален разход на батерия и подобрява работата с изкуствен интелект. Интерфейсът и навигирането през него остават същите както при предишните версии, което прави часовника познат за всички, които преминават от по-стар модел. Предварително инсталирани са всякакви приложения за спорт и здраве. Покриват се над 100 вида спортни активности, като специално внимание е обърнато на колоездене, бягане, ски и голф. Голяма заслуга тук имат прецизните позиционна система и акселерометърът, които подпомагат точно събиране на данни за местоположение и странично ускорение – така например можете да видите представянето си по завоите на дадена ски писта и да сравните различните си спускания. За приключенията сред природата е предвидено и приложението Outdoor Expedition, достъпно само при HUAWEI WATCH 6 Pro. То позволява импорт на маршрут и предлага офлайн карти, компас и функция за връщане по маршрута, които улесняват ориентирането по време на преход.

В Watch 6 Pro вече присъства и Панда-помощникът, който познаваме вече от няколко други модела на HUAWEI и който ще ви подтикне да направите кратки упражнения, ако прецени, че сте се застояли прекалено. Докато работех пред компютър, Панда често ми препоръчваше начини как в рамките на минута да раздвижа рамене или гръба си, което подобрява оросяването и общата кондиция. Трябва да призная, че в началото бях склонен да отхвърлям предложените упражнения, но веднъж усетил ползата им, те станаха почти задължителни в моментите от деня, когато заседяването е в повече.

Измерването на здравни показатели на тялото също е подобрено значително, като X-TAP сензорът е обновен и в комбинация с оптичния сензор на долната страна на часовника събира по-точна информация за 11 здравни показателя, сред които пулс, сатурация, ЕКГ, еластичност на кръвоносните съдове, телесна температура и дишане по време на сън. Всички данни от тези измервания се визуализират на централизирано табло, което ясно и бързо дава информация, ако нещо изглежда извън норма и трябва да му се обърне внимание. HUAWEI Watch 6 Pro има и функция за готовност за физическа активност, която ще ви даде оценка за това доколко сте готови за деня и дали не е по-добре да го карате по-леко и с повече почивки. Основна роля в готовността ни за деня играе сънят, затова и проследяването му е важно и часовникът събира подробни данни, включително фази на съня и смущения в дишането, които могат да са подсказка защо притежателят му не се наспива добре и дали не проявява симптоми на сънна апнея.

Часовникът запазва познатото ни вече проследяване на емоционалното състояние, отчитайки нивата на стрес и настроенията ни през деня. За да се запълни картината на здравословното ни състояние, вече можем да отбелязваме и колко течности и храна приемаме през деня и да следим хранителния режим, било то в ежедневието или при спортни събития.

Всички изброени функции на часовника разчитат на неговата батерия за енергия и това е поредната силна страна на Watch 6 Pro – при нормална работа той с лекота ще издържи над 4 дни, а ако се използва режимът за пестене на енергия, работата му може да мине над 7 дни и дори да наближи 10. Това са сериозни периоди от време, които остават мечта за някои конкурентни модели, но HUAWEI винаги са държали на издръжливостта, която и за мен е основен показател при смарт часовник.

И така – издръжливост, прецизност, здравина и красив външен вид. С такива характеристики е трудно човек да подмине HUAWEI Watch 6 Pro и да остане безразличен към него. Създаден да бъде изискан в ежедневието и верен в спорта и природата, този часовник е един универсален боец, подходящ за всяка ситуация.