Компанията Google подаде патентна заявка за технология с изкуствен интелект, която създава видеосъдържание, съобразено с аудиторията, включително главни герои, които изглеждат и говорят като самите зрители.

Патентната заявка, озаглавена „Създаване на канал с видео преживявания, съобразени с потребителя“, описва функция в телевизионно приложение, която използва инструкции и описания въз основа на историята на гледане на конкретния зрител, местоположението на устройството му, както и езика и възрастта му, за да създава генерирани от изкуствен интелект видеоклипове.

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Функцията „Моят канал“ ще изисква от изкуствения интелект да създава нови видеоклипове, които се появяват в канала с името на зрителя.

Подробности в патента описват и функция, която позволява на самите зрители да бъдат главни герои, като системата с изкуствен интелект създава аватари въз основа на снимките и гласа им.

Примерни инструкции към използвания AI модел, дадени за пример в заявката, включват искане той да „гарантира, че потребителят е главен герой през цялото видео“ и да включи името, възрастта, пола и профилната му снимка.

Източник: Envato

В момента препоръките, маркирани от телевизионните канали и стрийминг платформите, се основават на това, което зрителят е гледал преди това.

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Но този подход, според патента на Google, пропуска как хората всъщност гледат например криминален трилър едната вечер, детски филм на следващата, и така вкусовете им се менят през годината.

За тази цел технологията ще събира информация за предпочитанията на потребителя за жанрове и заглавия, които обича да гледа, контекст от устройството му, включително IP адрес, езикови настройки или GPS местоположение, както и демографски данни като възраст и социални групи, в които участва.

Използвайки тази информация, сървърът ще подава текстови инструкции към голям езиков модел като ChatGPT или Gemini.

Според патента системата с изкуствен интелект ще групира и любимите филмови жанрове на зрителите и ще създава видеоклипове, съчетаващи елементи от тях.

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Патентът на Google посочва, че успехът на технологията зависи от това колко данни потребителите са склонни да споделят, тъй като тези, които споделят по-малко данни, биха получили по-лоши резултати.

Създаването на персонализирани видеоклипове също така изисква скъп компютърен хардуер.

В момента идеята съществува само като патент и изглежда няма прототип на продукт, който да показва как работи на практика.

Засега има данни, че заявлението за патент е било отхвърлено, но Google има право да измени претенциите и идеите си и да го подаде наново.