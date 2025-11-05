Любопитно:

05 ноември 2025, 09:27 часа 172 прочитания 0 коментара
Железният спасител: Куче робот гаси пожари (ВИДЕО)

Китай тества роботизирани кучета за гасене на пожари. Те не заместват хората, но могат да пропълзят на места, до които пожарникарите не могат да достигнат. Освен това могат да предават видео на живо от горящи сгради, както и да пренасят маркучите. ОЩЕ: Обучиха робот да прави нещо, което ще смрази кръвта на съседите и близките ви (ВИДЕО)

Роботите също така събират данни за токсични газове и температура и незабавно ги изпращат до командни центрове. Това помага за по-бърза оценка на опасността и прави спасителните операции по-безопасни.

Целта е да се подобри ефективността и безопасността на пожарникарите, като роботите се справят с най-опасните задачи, като например влизане в горящи сгради и предоставяне на информация в реално време за по-добри решения.

