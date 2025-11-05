Железният спасител: Куче робот гаси пожари (ВИДЕО)

Китай тества роботизирани кучета за гасене на пожари. Те не заместват хората, но могат да пропълзят на места, до които пожарникарите не могат да достигнат. Освен това могат да предават видео на живо от горящи сгради, както и да пренасят маркучите. ОЩЕ: Обучиха робот да прави нещо, което ще смрази кръвта на съседите и близките ви (ВИДЕО)
China is testing robot dogs for firefighting— NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2025
They don’t replace humans, but they can crawl into places that are hard for firefighters to access, drag hoses and transmit live video from inside burning buildings.
The robots also collect data on toxic gases and temperature and… pic.twitter.com/469LaJ3ScW
Роботите също така събират данни за токсични газове и температура и незабавно ги изпращат до командни центрове. Това помага за по-бърза оценка на опасността и прави спасителните операции по-безопасни.
Целта е да се подобри ефективността и безопасността на пожарникарите, като роботите се справят с най-опасните задачи, като например влизане в горящи сгради и предоставяне на информация в реално време за по-добри решения.