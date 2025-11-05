Китай забрани чуждите AI чипове в центровете си за данни, голям удар по Nvidia

Китайското правителство е издало указания, според които новите проекти за центрове за данни, които са получили държавно финансиране, трябва да използват само чипове за изкуствен интелект, произведени в страната. Новината съобщи агенция Reuters, позовавайки се на два източника, запознати с въпроса. През последните седмици китайските регулаторни органи са наредили на такива центрове за данни, които са завършени на по-малко от 30%, да премахнат всички инсталирани чуждестранни чипове или да отменят плановете си за закупуването им. Междувременно проектите в по-напреднала фаза ще се разглеждат индивидуално.

Тази мярка може да представлява една от най-агресивните стъпки на Китай досега за елиминиране на чуждестранните технологии от критичната инфраструктура на фона на паузата в търговската вражда между Вашингтон и Пекин. Така Китай може би се опитва да постигне целта си за самодостатъчност в областта на чиповете за изкуствен интелект: Голямата отстъпка на Тръмп пред Си Дзинпин е осеяна с капани.

Достъпът на Китай до съвременни AI чипове, включително тези, произведени от Nvidia, бе ключов момент на напрежение със САЩ - и двете страни се борят за доминация в областта на високотехнологичните изчислителни мощности и изкуствения интелект. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю, излъчено в неделя след разговорите с китайския президент Си Дзинпин миналата седмица, че Вашингтон „ще им позволи да работят с Nvidia, но не по отношение на най-модерните“ чипове.

Още: Германия е пред рекорден дефицит в търговията си с Китай

Nvidia с разбити надежди

Последната стъпка на Пекин обаче ще разбие надеждите на Nvidia да си върне пазарния дял в Китай, като същевременно даде на местните конкуренти, включително Huawei, още една възможност да си осигурят повече продажби на чипове.

Не е ясно дали указанията се отнасят за цялата страна или само за определени провинции, посочват източниците на Reuters. Те не споменават кои китайски регулаторни органи са издали заповедта.

Снимка: iStock

Още: Китай изстреля нов сателит за дистанционно наблюдение на Земята

Освен Nvidia, други чуждестранни производители на чипове, които продават за центрове за данни в Китай, са AMD и Intel.

Проектите за центрове за данни с изкуствен интелект в Китай са привлекли над 100 милиарда долара държавно финансиране от 2021 г. насам, според преглед на правителствените търгове, направен от информационната агенция. Повечето центрове за данни в Китай са получили някаква форма на държавно финансиране за подпомагане на тяхното изграждане, но не е ясно колко проекта са обект на новите указания. Някои вече са били преустановени, преди да започнат строителните работи, включително съоръжение в северозападна провинция, което е планирало да използва чипове Nvidia.

Още: Nvidia изненада пазарите с отчета си за тримесечието

Голямата картина

Пекин отдавна е раздразнен от експортния контрол на Вашингтон, целящ да възпрепятства технологичния напредък на Китай, и е предприел редица мерки, включително ответни действия, за да се откъсне от американските технологии. САЩ оправдават ограниченията си с твърдението, че китайската армия ще използва чиповете, за да увеличи капацитета си.

Китай разубеди местните технологични гиганти да закупят усъвършенствани чипове Nvidia поради опасения за сигурността през тази година, като същевременно представи нов център за данни, захранван изцяло с местни AI чипове. А през 2023 г. Пекин забрани използването на продуктите на Micron в критичната си инфраструктура, което проправи пътя за решението на най-големия производител на чипове за памет в САЩ да напусне пазара на сървърни чипове в Китай.

Още: OpenAI купува чипове за десетки милиарди

Изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг многократно е лобирал пред Тръмп и кабинета му да разрешат продажбата на повече AI чипове на Китай, като се е аргументирал, че поддържането на AI индустрията на конкурентна суперсила, зависима от американски хардуер, е в интерес на Америка. Според компанията настоящият ѝ дял на китайския пазар на AI чипове е нулев в сравнение с 95% през 2022 г.

Изключването на чуждестранни производители на чипове като Nvidia от големи държавни проекти би елиминирало значителна част от приходите им в Китай, дори и да бъде сключена сделка, която да позволи възобновяването на продажбите на усъвършенствани чипове.

Новите указания за центровете за данни обхващат чиповете H20 на Nvidia - най-модерните AI чипове, които американската фирма има право да продава в Китай, но също и по-мощни процесори като B200 и H200. Макар че B200 и H200 са забранени за износ в Китай от американските регулатори, те остават широко достъпни в азиатската страна чрез каналите на сивия пазар.

Още: Nvidia ще инвестира 5 милиарда долара в популярна компания за чипове