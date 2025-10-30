Войната в Украйна:

Голямата отстъпка на Тръмп пред Си Дзинпин е осеяна с капани

30 октомври 2025, 17:00 часа 130 прочитания 0 коментара
Голямата отстъпка на Тръмп пред Си Дзинпин е осеяна с капани

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи извънредна отстъпка на срещата си с китайския лидер Си Дзинпин на 30 октомври в южнокорейския град Бусан - в замяна на обещания, че Китай ще предприеме строги мерки срещу потоците на фентанил, Съединените щати ще намалят с 10% митата, които налагат върху китайските стоки (от 57% на 47% средна тарифа). На пръв поглед, това е обещаващо споразумение, което може да възстанови част от търговията, която тарифите бяха блокирали между двете най-големи икономики в света. На хоризонта се вижда известно облекчение за американските потребители.

Само че намаляването на митата е и значителен риск за администрацията на Тръмп, която се сблъска с постоянен проблем в безпрецедентната си търговска война с Пекин. Републиканецът беше победен от Си на всеки етап от тази война. Дори фактът, че двамата се срещнаха очи в очи, означава, че Тръмп вече е отстъпил пред исканията на Китай. И както историята е доказала в тези споразумения, които се сключват и развалят, не е ясно дали САЩ ще получат нещо сериозно в замяна на отстъпките за митата, смята анализаторът и главен редактор на CNN Business Дейвид Голдман.

Според него Тръмп рискува и да влоши още повече отношенията на Америка с ключовите ѝ съюзници, докато изгражда по-приятелски отношения с главния си икономически противник.

Залогът на републиканеца е, че този път ще бъде различно. Историята обаче сочи друго.

Снимка: Getty Images

Успешната битка на Китай срещу Тръмп

Тръмп гонеше четири основни резултата от митата, наложени на Китай - намаляване на вноса на прекурсори на фентанил в САЩ, връщане на производството в Щатите, възстановяване на търговския баланс и продажба на активите на TikTok в САЩ.

Администрацията постигна реален напредък и по четирите точки. Китай посочи, че е предприел решителни действия за предотвратяване на износа на основните химикали, използвани за производството на фентанил. Десетки компании обещаха инвестиции за милиарди долари в производството в САЩ. Търговският дефицит между Щатите и Китай достигна 21-годишно дъно през август. А освен това Тръмп и Си се споразумяха за рамката на сделка за TikTok: Сделката се подготвя: Тръмп подписа указа за продажба на TikTok.

Студените отношения обаче създадоха сериозни проблеми на САЩ. Пекин ограничи износа на редкоземни минерали – ключови елементи в електрониката и военното оборудване. Китай играе централна роля в обработването на около 90% от редкоземните елементи в света. Страната също отказа да купува американска соя, което нанесе тежки щети на американските фермери. Пекин затрудни операциите на някои ключови американски компании и също наложи високи мита върху американския внос.

Въпреки няколко кръга преговори с търговските представители от САЩ, Китай продължава да забавя изпълнението на обещанията си към администрацията на Тръмп. Редкоземните елементи се превърнаха в ключова пречка, а по-ранните гаранции за свободно функциониращ пазар на тези елементи така и не се материализираха. Пекин дори затегна контрола, като разшири ограниченията по-рано този месец. Съгласно споразумението от 30 октомври, Китай се съгласи да отмени нововъведените правила, въпреки че първоначалните ограничения, обявени през април, явно ще останат в сила: ЕС разполага с едно последно средство, никога досега използвано: Ще го приложи ли срещу Китай.

Снимка: Getty Images

Междувременно бъдещето на TikTok (собственост на китайската ByteDance) в САЩ остава несигурно след поредицата от търговски преговори между двете страни. Пекин не потвърди, че е постигнато окончателно споразумение по темата след срещата между Си и Тръмп, като се ангажира само да работи със САЩ за „адекватно решаване“ на въпроса.

Тръмп няколко пъти признава, че Китай често не спазва своята част от споразумението. "Имах много разговори с Китай за огромните количества наркотици, по-специално фентанил, които се изпращат в САЩ – но без резултат“, написа Тръмп в Truth Social няколко седмици след изборния ден, който го върна в Белия дом. Тогава новоизбраният президент заяви, че китайските власти са му обещали, че страната ще екзекутира наркодилърите, заловени да внасят наркотици в САЩ, но „никога не са изпълнили обещанието си“.

Защо Тръмп сключва сделка сега?

Защо тогава Тръмп сключва сделка с Китай за фентанила (намали с 10% наложените именно заради него допълнителни мита), след като Си продължава да не спазва обещанията си?

Първо, Китай все пак е предприел сериозни мерки по отношение на фентанила. Например през лятото страната добави още два елемента, използвани за производството на мощния опиат, към списъка си с контролирани вещества. Когато престъпните мрежи се адаптираха и започнаха да продават тези елементи на черния пазар, Китай се зае да предотврати и този износ. На 30 октомври Тръмп посочи „много строгите мерки” на Китай за борба с фентанила като причина за понижаване на американските мита върху китайските стоки.

Изглежда, че през последните години е постигнат известен напредък в намаляването на потока фентанил в САЩ, произхождащ от Китай, и има някои ограничени доказателства, че действията на Пекин оказват влияние, откакто митата на Тръмп влязоха в сила. Американската агенция за борба с наркотиците обяви в годишен доклад, публикуван през май, че чистотата на фентанила е намаляла през 2024 г., което съответства на индикациите, че производителите в Мексико са имали проблеми с набавянето на ключови прекурсори. Американската митническа и гранична служба също съобщи, че количеството фентанил, задържано на границата, е намаляло през 2024 г. и се очаква да намалее отново през 2025 г.

Снимка: Getty Images

Тръмп може да е съгласен или не, че Китай е постигнал напредък по отношение на фентанила, но тази седмица той изрази различно мнение по въпроса в сравнение с преди. В сряда той заяви, че „Китай ще работи с мен“ за ограничаване на наркотика. „Вярвам, че те ще ни помогнат с проблема с фентанила. Те ще направят всичко, което е по силите им".

Второ, Китай има значително влияние върху Съединените щати. Митата на Тръмп се обърнаха срещу него по много начини, включително като разгневиха американските фермери, а това е ключова част от електората. Тарифите създадоха недостиг и на редкоземни елементи, оттам - на високи технологии. Китай също така отказа да отвори напълно пазара си за американските чипове за изкуствен интелект, което е основна цел на Тръмп за укрепване на доминацията на Америка в областта на AI.

Митата остават един от ключовите лостове, които Тръмп може да използва, въпреки че Пекин вече е намерил пазари извън САЩ, които са готови да купуват китайските стоки. Това намалява щетите, нанесени от тарифите на американския президент.

Все пак намаляването на тарифите е едно от ключовите искания на Китай. Среща на Тръмп със Си беше друго важно искане.

Отстъпка по част от позициите – особено ако Китай е проявил добра воля по отношение на фентанила – дава на Тръмп известна възможност да постигне желаното от тези преговори. В неясна декларация в четвъртък Китай заяви, че ще направи „съответни корекции“ в контрамерките си по отношение на тарифите, свързани с фентанила, след като Тръмп се съгласи да намали митата.

Какво следва?

Снимка: Getty Images

Потенциален проблем за Съединените щати - другите две страни, на които администрацията на Тръмп наложи тарифи заради фентанила, Мексико и Канада, вероятно са наблюдавали срещата с повдигнати вежди и повишено кръвно налягане.

И двете страни са положили реални усилия да ограничат влизането на фентанил през границата със САЩ. А този, влизащ от Канада, никога не е представлявал сериозен проблем - съставлява по-малко от 1% от общия фентанил, преминаващ на американска територия.

Въпреки това Тръмп заплаши да повиши митата за Мексико и Канада, докато намалява митата за Китай. Сделката би могла да подобри отношенията на Америка с нейния главен икономически противник, но в същото време да разгневи ключови съюзници и, още по-лошо, най-големите търговски партньори на Щатите - техните съседи от север и от юг, пише CNN Business.

Междувременно намаляването на митата би могло да помогне на американците, които плащат цената. Макар и бавно, тарифите повишиха цените в САЩ. Всяко намаление ще бъде добре дошла новина за потребителите, които се опасяват от инфлацията.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
