OpenAI купува чипове за десетки милиарди

06 октомври 2025, 15:15 часа 213 прочитания 0 коментара
OpenAI, компанията разработчик на чатбота ChatGPT, е сключила споразумение за закупуване на чипове за изкуствен интелект на стойност десетки милиарди долари от AMD като част от споразумение, което може постепенно да ѝ осигури около 10-процентен дял в производителя на чипове, оценяван на 270 млрд. долара, пише Файненшъл Таймс, цитиран от БТА.

По данни на "OpenAI договорът включва закупуване на процесори с обща консумация на енергия 6 гигавата – приблизително колкото е средното електропотребление на Сингапур. Сделката е част от усилията на компанията да разшири капацитета си за обучение на модели за изкуствен интелект чрез изграждане на нови центрове за данни.

AMD е дала на OpenAI варант за закупуване на до 160 млн. акции при цена от 0,01 долара за акция, което при изпълнение би се равнявало на около 10 на сто от капитала на производителя. Акциите на AMD поскъпнаха с над 15 на сто в предварителната сесия след съобщението.

Споразумението предвижда OpenAI да използва следващото поколение чиповеMI450 на AMD, които ще се конкурират с продуктите Blackwell на Nvidia и се очаква да излязат на пазара през втората половина на 2026 г.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
чипове AMD ChatGPT Open AI информация 2025
