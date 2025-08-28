Nvidia изненада пазарите с отчета си за тримесечието

Американският производител на чипове Nvidia отчете още едно тримесечие със скок на приходите, тъй като силно нарастващото търсене на чипове за изкуствен интелект (ИИ) е компенсирало продължаващите трудности в Китай. Приходите са скочили с 56 процента на годишна база до 46,7 милиарда долара през второто тримесечие, превишавайки оценките на Уолстрийт и увеличавайки се с 6 процента спрямо предходното тримесечие, предадоха американски медии.

Рязък растеж на печалбата

Чистата печалба също бележи рязък растеж - с 59 процента до 26,4 милиарда долара.

Производителят на чипове посочва, че не е регистрирал продажби на своите чипове H20 в Китай заради ограниченията за износ на САЩ, но е успял да пренасочи някои от тези системи към клиент в друга държава.

Неотдавна Вашингтон разреши доставките на H20 за Китай в замяна на 15-процентово намаление на продажбите, но доставките все още не са възобновени, тъй като Пекин се противопоставя на американския хардуер за изкуствен интелект, позовавайки се на опасения за сигурността. Nvidia заяви, че не очаква да включи продажби за Китай в прогнозата си за текущото тримесечие.

За третото тримесечие компанията прогнозира приходи от около 54 милиарда долара, плюс или минус 2 процента, малко над средната оценка на анализаторите за 53,5 милиарда долара.

Акциите на калифорнийския производител на чипове обаче, поевтиняха с цели 3 процента в извънборсовата търговия, след като приходите от центровете му за данни едва покриха пазарните очаквания.