Най-продаваните смартфони и аксесоари в онлайн магазина на Yettel са с отстъпки до 120 евро

Кампанията е валидна до 31 май и включва популярни модели от Xiaomi, Samsung, HONOR и Apple

До 31 май клиентите на Yettel могат да открият в онлайн магазина и мобилното приложение на оператора селекция от най-продаваните смартфони и аксесоари от Xiaomi, Samsung, HONOR и Apple с отстъпки до 120 евро. Преференциалните цени са валидни при покупка в брой или на лизинг на четири от най-предпочитаните модели мобилни устройства и аксесоари в портфолиото на оператора.

Сред акцентите в кампанията е XIAOMI Redmi Note 15 Pro+ 5G с 512 GB памет, който се предлага в комплект с безжичните слушалки Buds 8 Lite. Моделът комбинира премиум характеристики с фокус върху мобилната фотография, забавлението и AI функционалностите. Смартфонът разполага с 200 MP основна камера, AMOLED дисплей с 120 Hz честота на опресняване и пикова яркост до 3200 нита, както и мощната Snapdragon 7s Gen 4 платформа в комбинация с 12 GB RAM. Моделът се отличава с издържлива 6500 mAh батерия, IP68 защита и освен това поддържа eSIM. Вградените AI инструменти подпомагат задачи като писане, превод, разпознаване на реч и персонализация. До края на май смартфонът се предлага със 70 евро отстъпка при покупка онлайн в брой или на лизинг.

Samsung Galaxy A57 5G е сред предложенията за потребители, които търсят лек смартфон с голям екран, добра камера и AI функции за по-лесна обработка на снимки. Моделът разполага с 6.7-инчов Super AMOLED+ дисплей с плавна картина, тройна 50 MP камера с телефото обектив и до 10х приближение, както и 5000 mAh батерия с 45W бързо зареждане. Устройството предлага още 5G свързаност, защита от прах и вода, устойчиво Gorilla Glass Victus+ покритие и Android 16. До края на май Galaxy A57 5G може да бъде закупен с отстъпка от 120 евро при покупка онлайн в брой или на лизинг през Yettel.

HONOR Magic8 Lite 5G също е част от онлайн кампанията на Yettel и се предлага с отстъпка от 50 евро при покупка в брой или на лизинг. Моделът е подходящ за потребители, които търсят смартфон с дълъг живот на батерията, голям екран и достатъчно памет за снимки, видео и приложения. Устройството разполага със 7500 mAh батерия, 512 GB памет и AMOLED дисплей с 120 Hz честота на опресняване и пикова яркост до 6000 нита. Сред предимствата са също 108 MP камера, Snapdragon 6 Gen 4 платформа и висока степен на защита от прах и вода - IP68/IP69K, което го прави практичен избор за ежедневна употреба, пътуване и по-интензивно натоварване.

Сред предложенията в кампанията са и новите APPLE AirPods Pro 3, които до края на май се предлагат с 10% отстъпка при покупка в брой или на лизинг през онлайн магазина на Yettel. Безжичните слушалки идват с подобрено активно шумопотискане, което според Apple е най-доброто в този клас, както и с нови функции като измерване на сърдечния ритъм по време на тренировки, адаптивен звук и превод в реално време чрез Apple Intelligence. AirPods Pro 3 предлагат още персонализирано пространствено аудио, до 8 часа автономна работа с едно зареждане и IP57 защита срещу прах, пот и вода, което ги прави подходящи както за работа и пътуване, така и за спорт и ежедневна употреба.

Като част от екосистемата „Смартфон Вселена“, всеки смартфон, закупен от Yettel, идва с пакет от допълнителни услуги, включително 3 години гаранция. Компанията продължава да развива инициативата като начин да предложи по-спокойно и сигурно потребителско изживяване при покупка на ново устройство.

Промоционалните предложения са валидни до 31 май 2026 г. или до изчерпване на количествата, за частни клиенти само в онлайн магазина на Yettel. Отстъпките за смартфоните важат при покупка с нов двугодишен договор за мобилни услуги с план Total Unlimited, а предложенията за смарт аксесоари не са обвързани с мобилен план.