Заради трафика в почивните дни: Ограничения по три ключови магистрали

Във връзка с очаквания интензивен трафик в определени часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления по АМ “Тракия“, по АМ “Хемус“ - в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ “Струма“ и по път I-1 в отсечката от п. в. “Симитли“ (376-ти км) до п. в. “Кресна“ на АМ “Струма“ (402-ри км). Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.

Ограничения за тежки камиони

на 22 май от 15 ч. до 20 ч. ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 т, излизащи от София. Автомобилите над 12 т, пътуващи към столицата ще се движат без ограничения;

ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 т, излизащи от София. Автомобилите над 12 т, пътуващи към столицата ще се движат без ограничения; на 23 май между 9 ч. и 14 ч. ще е ограничено движението на превозните средства над 12 т, излизащи от София. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата ще се движат без ограничения;

ще е ограничено движението на превозните средства над 12 т, излизащи от София. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата ще се движат без ограничения; на 25 май от 12 ч. до 20 ч. ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 т, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения.

Изключения

Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони,

пътуващи по АМ “Хемус“, АМ “Струма“ и участъка от път I-1 в област Благоевград. На АМ “Тракия“ забраната не се отнася за обществения превоз на пътници, а в посока София и за МПС с опасни товари (ADR) в участъка от п. в. “Ихтиман“ (34-ти км) до п. в. “Вакарел“ (23-ти км).

В друга отсечка с очакван интензивен трафик - път I-1 в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение.

По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района.

Движението през Кулата

На 22 и 23 май, преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента.

На 25 май ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни.

Заради свличане

Ограничено е и движението в платното за София в участъка от АМ “Струма“ между 97-и и 104-и км. Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, преминават по обходен маршрут от пътната връзка при 104-и км по път I-1 София – Кулата до п. в. “Благоевград юг“.

Причина на временната организация е свличането на земна маса при 103-и км на АМ “Струма“ поради преовлажняването на откоса. До изпълнение на необходимите възстановителни дейности и осигуряване безопасността на движение ще е ограничено преминаването в платното за София.

Движението на пътуващите към Сандански и Кулата по АМ “Струма“ е без ограничения.

Алтернативни трасета

По време на ограничението в почивните дни шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона може да ползват като алтернативни трасета участъци от републиканската пътна мрежа, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.

Агенция “Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.