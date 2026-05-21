АПИ: Малко под половин милиона автомобила ще излязат от София по празниците

Около 490 хиляди автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Прогнозата обхваща периода до 26 май. Традиционно най-много автомобили ще има по АМ “Тракия“ – близо 204 хил. превозни средства, по АМ “Струма“ – над 111 хил., по АМ “Хемус“ – около 85 хил., а останалите по други отсечки от пътната мрежа. Най-интензивно е движението в последния работен ден преди празника – 22 май (петък), и в последния почивен ден - 25 май (понеделник).

В петък прогнозно по АМ “Тракия“ ще преминат около 42 000 автомобила, по АМ “Струма“ – 24 000, а по АМ “Хемус“ – над 18 000.

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление - https://bgtoll.bg/traffic_passes/,

която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава и детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища.

Освен по отделни точки трафикът може да се проследява и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци.

