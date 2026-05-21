Спряха референдума в Карлово за военните заводи на "Райнметал"

Местният референдум в Карлово, насрочен за 28 юни, се спира. Това реши Административният съд в Пловдив, след като уважи искането на дружеството „Иганово“ ЕАД, съобщиха от общинската администрация. Определението на съда, постановено от съдия Дани Каназирева, спира изпълнението на решението на Общинския съвет до окончателното приключване на съдебния спор по същество.

Мотивите на съда

В мотивите си магистратите посочват, че организирането на референдум е сложен и скъп фактически процес. Ако допитването се проведе, а впоследствие решението на Общинския съвет бъде отменено като незаконосъобразно, последиците от него трудно биха могли да бъдат преодолени.

Съдът подчертава, че жалбоподателят „Иганово“ ЕАД е дружество, създадено за реализацията на инвестиционен проект с ключово значение за националната сигурност и отбранителната индустрия, за който има и актове на Министерския съвет. Ако изпълнението на решението не бъде спряно веднага, за инвеститора ще настъпи „значителна или трудно поправима вреда“.

Настоящото определение на съда не представлява преценка дали самият референдум е законен или не, а единствено констатира, че интересите на жалбоподателя могат да бъдат непоправимо увредени, преди магистратите да са се произнесли по съществото на делото.

Защо се стигна до съд?

В жалбата си от дружеството развиват съображения, че въпросите за референдума са извън правомощията на местната власт. Според Закона за пряко участие на гражданите, на местно допитване могат да се подлагат само въпроси от местно значение. В случая обаче казусът е свързан с националната сигурност, отбранителната индустрия и попада под уредбата на Закона за отбраната и въоръжените сили.

Какво трябваше да кажат гражданите?

На вота на 28 юни жителите на Община Карлово трябваше да отговорят на три въпроса, насочени срещу изграждането на нови производствени мощности:

• Дали Община Карлово да запази предназначението на имотите си и да не позволява строителство на мощности за боеприпаси и барут;

• Дали гражданите са против изграждането на производствена база, свързана с инвестиционното намерение на „Райнметал“ и „ВМЗ“ ЕАД;

• Дали подкрепят пълна забрана за строеж на завод за барут на територията на общината.