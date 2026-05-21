След фаталния инцидент с мечка: Затягат мерките за безопасност на Витоша

Нови мерки за безопасност в района на Витоша след смъртоносен инцидент, при който млад мъж е загинал след нападение, за което се предполага, че е извършено от мечка. 35-годишният мъж е бил нападнат от мечка и малкото ѝ в района на хижа "Рудничар". Инцидентът е предизвикал тревога сред туристи и жители на близките населени места, както и сред всички, които посещават планината Витоша.

"В момента текат обходи в района, както и анализ на данните от поставените фотокапани. Екипите извършват и дистанционно наблюдение с дронове", обясни главният експерт фауна към Дирекция на Природен парк "Витоша" д-р Никола Дойкин в ефира на Нова телевизия.

Той добави, че първо трябва да са сигурни какво се случва в района - какви животни има и как се движат. По думите му към момента не се наблюдава активност на мечки, но проверките продължават.

На въпрос какво се случва, ако се потвърди наличие на мечка с малко, експертът подчерта, че решението се взема след потвърдени данни. Законодателството, включително Законът за биологичното разнообразие, допуска намеса при доказана заплаха за хора или имущество, но всяка ситуация се разглежда индивидуално.

Екипите използват фотокапани - камери, които се активират при движение на животни и заснемат преминаващите обекти. Камерите се поставят на места, за които експертите предполагат, че са често използвани от диви животни като маршрути за придвижване, уточни Дойкин.

Освен това се прилага и термонаблюдение, което позволява регистриране на топлокръвни животни, включително при ниска видимост. Той отбелязва, че Витоша е част от по-голям ареал, в който се срещат мечки, включително от съседни планински масиви.

Експертът напомни, че основните мерки за безопасност остават индивидуалната отговорност на туристите - да бъдат бдителни, да вдигат шум при движение в гората, да не се приближават до диви животни и да избягват резки движения.