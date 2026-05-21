Цветя вместо електричество: Китайски учени създават растения, които ще заменят уличното осветление

Китайски учени са постигнали пробив в биотехнологиите, като са разработили генетично модифицирани растения, способни да излъчват меко и естествено сияние, съобщава Euronews.

Цветя, които излъчват светлина

Учените успешно са прехвърлили гени, отговорни за производството на светлина, от светулки и някои видове гъби директно в растителни клетки. Към днешна дата повече от 20 растителни вида са станали биолуминесцентни, включително орхидеи, слънчогледи и хризантеми.

Д-р Ли Ренхан, основател на биотехнологичната компания Magicpen Bio, казва, че идеята е възникнала от детските му спомени.

„Роден съм в село. Тогава семейството ми нямаше пари, така че през нощта всичко, което можех да правя, беше да лежа в хамак в бамбуковата горичка на дядо ми, за да се разхладя. Светулките често кацаха по ръцете ми“, спомня си ученият.

Години по-късно, докато изучава генетичното редактиране, Ли решава да пресъздаде този ефект във флората. Той вярва, че това ще промени коренно нощната икономика и градския дизайн.

„Искахме да прехвърлим гени от животни като светулки в растения, за да могат да светят през нощта. Целта ни е да интегрираме тази технология в културния туризъм и нощната икономика. Представете си долина, пълна със светещи растения в тъмното – това би било като да пренесем света на Аватар на Земята“, обяснява той.

Експериментални прототипи бяха наскоро публично демонстрирани на форума Zhongguanqu. Цветята излъчваха видима светлина без никакви външни източници на енергия. Според Ли, тази система е изключително екологична и нисковъглеродна.

„Тези инсталации не изискват електричество. Те изискват само вода и тор. Те пестят енергия, намаляват емисиите и могат да осветяват градовете през нощта“, подчерта изследователят.

Според наличните данни, подобни методи за редактиране на гени вече помагат на лекарите да наблюдават развитието на заболявания на клетъчно ниво, което ускорява разработването на лекарства срещу рак и други сложни заболявания.

